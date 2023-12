Plano Diretor do Turismo quer fortalecer setor

A Câmara de Mogi recebeu o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para a apresentação de uma proposta de Plano Diretor do Turismo do Município. O documento, de mais de 500 páginas, foi elaborado como resultado de uma pesquisa feita pelos alunos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), sob a orientação de Débora Cordeiro Braga, professora do curso de Turismo da USP e coordenadora do Plano Diretor de Turismo.

Em sua explanação, a professora afirmou que a proposta do Plano Diretor “busca por alinhar algumas coisas e propor direcionamentos que precisam ser ratificados”. Nesse sentido, a primeira parte do documento apresenta diversos aspectos demográficos da cidade, além de uma contextualização social, geográfica e legislativa sobre o turismo de Mogi das Cruzes.

A proposta também aborda questões de infraestrutura da cidade, como telecomunicações, saúde, educação, transporte e mobilidade urbana. Nesse aspecto foi constatada a necessidade de um investimento maior. “Alguns cuidados precisam ser tomados. Municípios vizinhos que deram uma importância ao Turismo nos últimos oito anos passaram à frente de Mogi das Cruzes. É um momento que exige um investimento maior do município”, pontuou Débora. Uma outra questão a ser aperfeiçoada, de acordo com os apontamentos da proposta, é a comunicação sobre turismo empregada pelos atores responsáveis pelo setor no município, inclusive o próprio Comtur.