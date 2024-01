Placidina fecha convênio com nova congregação para atividades pedagógicas

Com 92 anos de tradição, o Instituto Dona Placidina formalizou esta semana um convênio com a Congregação das Irmãs do Instituto das Pobres de Jesus Cristo para a realização de trabalhos pedagógicos no Centro de Convivência “Benedito Sérvulo de Santana”. As irmãs Melanie, Romélia e Acácia ficarão encarregadas do desenvolvimento das atividades religiosas e catequéticas junto ao Capelão Escolar, professores do Ensino Religioso e catequistas. As irmãs passarão, nos próximos dias, a residir nas dependências do Instituto Dona Placidina, no sobrado localizado na Rua José Bonifácio.

O convênio foi formalizado entre o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, e presidente Nato do Conselho Curador, Mons. Antônio Robson Gonçalves, presidente da Diretoria Executiva da Fundação Instituto Dona Placidina, e a vice-ministra geral e presidente da Congregação Instituto das Pobres de Jesus Cristo, Irmã Ágape do Divino Holocausto. Terá inicialmente a duração de cinco anos, com a possibilidade de renovação.

O trabalho das religiosas irá suceder ao projeto antecessor das Irmãs da Congregação das Servas do Amor Misericordioso, que, ao longo do ano de 2023, colaborou com o Instituto Dona Placidina.