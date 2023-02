Pit’s Burger espera atingir faturamento de R$ 15 milhões em 2023

Com conceito fast-casual, o Pit’s Burger veio comprovar que é possível aliar velocidade e qualidade. A hamburgueria une o principal diferencial dos fast-foods, que é a agilidade das cozinhas rápidas, à qualidade oferecida pelos restaurantes gourmets, trazendo uma experiência única. Oriunda de Mogi das Cruzes (SP), a rede que foi fundada há 10 anos e entrou para a franchising em 2022, já soma oito unidades, faturamento de R$ 12 milhões e expectativa de receita de R$ 15 milhões para este ano.

Fundado por seu idealizador Felipe Sato, o Pit’s Burger trouxe desde o início o propósito de mudar o cenário gastronômico da cidade de Mogi das Cruzes, onde nasceu e, em poucos anos, cresceu e se tornou referência na região.

Com receitas próprias, o Pit’s Burger trabalha com carnes frescas e jamais congeladas, pães artesanais e molhos exclusivos, tudo para garantir o Burguer Perfeito! Além das opções de lanche de carne e frango, há também as vegetarianas.

O carro-chefe da marca é o “Classic” com pão, hambúrguer de 140g, american cheese, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho especial. Também é possível pedir as entradas (onion rings, simple fries e chicken fingers) e deliciosas sobremesas (brownie, brigadeiro de colher e milk shake). Os preços variam e os lanches custam a partir de R$ 29,00, já os combos (lanche, entrada e bebida) a partir de R$ 45,00. Os pedidos podem ser feitos tanto presencialmente (nas lojas físicas), como por telefone, delivery ou retirada.

Desde que foi criada, a rede já produziu 2,5 milhões de burguers, comercializou 1 milhão de batatas fritas e atendeu mais de 1,5 milhão de clientes. Das oito unidades que possui, três são franqueadas e estão localizadas nas regiões de Aruã, Arujá e Suzano Shopping e cinco são próprias, sendo uma – a piloto, em Mogi das Cruzes e as outras, em Suzano, Guarulhos e São Miguel Paulista. A expectativa para 2023 é inaugurar seis unidades e tem como foco de expansão principalmente o Vale do Paraíba, Guarulhos e a zona leste de São Paulo.

Para quem deseja se tornar franqueado, a marca oferece três modelos de negócios: container, loja de rua e loja de shopping. Em breve deve lançar uma nova modalidade: Container 2.0. Perfil Operador e “Hands–On” são atributos procurados nos candidatos. A franqueadora oferece suporte em todas as áreas, como: recrutamento e seleção de candidatos, treinamentos, suporte de sistema, suporte administrativo, suporte operacional, acompanhamento e todo o suporte necessário para a implantação da unidade. Também oferece suporte e acompanhamento pós inauguração, visitas técnicas constantes para que o franqueado mantenha sempre a qualidade Pit’s Burger e tenha sempre sucesso em sua jornada.

Além do know-how de dez anos de mercado, o Pit’s Burger é uma marca consolidada, conta com produtos próprios e de qualidade, logística própria, oferece alta lucratividade e setor dedicado exclusivamente aos treinamentos.