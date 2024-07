Pista de skate é a nova atração do Suzano Shopping

O Skate Park Tour é a novidade para quem é fã de esportes radicais, em Suzano. Com uma pista repleta de desafios, que promete momentos de pura adrenalina, aventura e diversão nestas férias, o Suzano Shopping oferece a atração para todo o público.

Com cerca de 500 metros de pista montada especialmente para a atividade, para as mais diversas manobras, incluindo rampas e obstáculos, com toda segurança, é indicada para crianças e adolescentes, entre 5 e 16 anos.

É uma ótima oportunidade para quem não sabe andar de skate e quer aprender os primeiros passos ou mesmo para aqueles mais habilidosos que desejam aprimorar suas técnicas nessa modalidade que atrai cada vez mais praticantes.

O Skate Park Tour disponibiliza skates e todos os acessórios de segurança, como capacete, cotoveleira e joelheira, obrigatórios para a utilização da pista. Além disso, os praticantes são o tempo todo acompanhados no circuito por monitores, que são skatistas profissionais, praticantes da modalidade, aptos a auxiliar, inclusive, no aprendizado inicial do esporte.

O Skate Park Tour está instalado em uma ampla área perto da Arena Bomboliche. Funciona de segunda a quinta, das 14h às 21h30, e sextas, sábados e domingos, das 10h às 21h30. A atração fica no Suzano Shopping até o 31 de agosto.

A diversão custa a partir de R$ 55 (a sessão de meia hora). Há ainda a possibilidade de contratar aulas com os skatistas da equipe para quem quiser aprender.

O centro comercial funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h. A Praça de Alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. O endereço do shopping é Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações podem ser obtidas pela rede social (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br), ou pelo telefone (11) 2500-7940.

Férias é sinônimo de esporte radical