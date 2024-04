Piloto mogiano vence Superbike Brasil

Acostumado a fazer bonito nas pistas, o piloto Renan Fernandes, conhecido como Renan Fui, voltou a brilhar e a subir ao pódio. No dia 7 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Renan conquistou o primeiro lugar do campeonato Superbike Brasil na categoria Suhai 400. Renan integra a equipe TEXX/PSBK.

O piloto mogiano não esconde a satisfação com o resultado e já traça novas metas. “Larguei em primeiro, e consegui já nas primeiras voltas abrir uma boa diferença para o segundo lugar. Essa diferença me beneficiou e fez com que eu conseguisse a primeira vitória do ano. Com certeza vamos buscar mais vitórias, e se Deus quiser, ser campeão da categoria”, disse.

Como todo atleta, Renan é ciente que a corrida começa bem antes, durante a preparação. O piloto treina na Mover Academia e destaca a importância do apoio recebido no espaço para o sucesso dele na carreira como piloto. “Os métodos que são passados na Mover me ajudam muito, não somente dentro das pistas, mas fora também. Além de ter mais resistência para conseguir fazer várias voltas com o mesmo tempo, com os treinos eu consigo ter mais flexibilidade e agilidade com a moto, o que é muito importante para um atleta”.

E não é só na vida profissional que Renan vê os benefícios dos treinos: “Na minha vida pessoal, os treinos também me ajudam a ter mais disposição e a não ter as dores que tinha no passado. Hoje consigo fazer uma corrida de 12 voltas tranquilo e sem dor alguma”.

O preparador físico e proprietário da Mover Academia, José Ferrari, ao ver o esforço e determinação de Renan, decidiu patrociná-lo como forma de apoiar sua carreira. Para ele, patrocinar atletas é não só importante como demonstração de apoio aos talentos regionais, como uma forma de fortalecer a identidade da própria academia. “Investir em atletas como Renan não é apenas uma maneira de promover nossa marca, mas também é uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento e sucesso de talentos locais. Acreditamos que ao apoiar atletas em suas jornadas esportivas, estamos incentivando a excelência e inspirando outros a perseguirem seus sonhos”.