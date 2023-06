Petrom assume compromisso com o Meio Ambiente

A importância das indústrias para a nossa sociedade é algo indiscutível, e, devido a isso, cresce cada vez mais a preocupação com a proteção do meio ambiente, a prevenção da poluição e melhoria do desempenho ambiental.

Pensando nisso, a Petrom – Petroquímica Mogi das Cruzes S.A. desenvolve várias ações estratégicas para contribuir para a preservação do meio ambiente, natureza e biodiversidade.

Uma dessas ações é o Programa Atuação Responsável®, que está implementado desde 2001, o qual é marca registrada da Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química, destinado a apoiar as indústrias que se comprometem a manter uma ética na gestão de produtos de forma a buscar níveis de excelência em saúde, segurança e meio ambiente.

Ações de Preservação do Meio Ambiente

Em 2008, a Petrom inaugurou um moderno sistema de tratamento de efluentes, o qual foi projetado de acordo com os padrões fixados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e resolução nº357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). A estação trata todo efluente industrial gerado nas áreas fabris e esgoto doméstico. A qualidade do efluente final permite o reuso 100% na indústria, o que significa uma redução de 22% da captação de água.

A empresa também gerencia uma área verde de aproximadamente 346.500 m² de propriedade da Oropó Empreendimentos (Grupo Cipatex). Com o objetivo de preservar a área, a Petrom conta com uma equipe especializada em manejo florestal para realizar o monitoramento e manutenção periódica das áreas. Este trabalho também ajuda a evitar invasões, crescimento desordenado da vegetação e avarias nas redes de distribuição de energia elétrica. Vale ressaltar que todas as áreas de preservação permanente (APP) estão devidamente mapeadas, bem como todos os dados Ecossistêmicos.

Todos os anos, a Petrom abre os portões e convida alunos do ensino médio, cursos técnicos e profissionalizantes e ensino superior para conhecer a fábrica e seus processos produtivos. A iniciativa “Fábrica Aberta” também está disponível para a comunidade vizinha e para os familiares dos colaboradores.

A empresa, aliás, tem uma forte política de envolvimento com a comunidade. Por meio de parcerias com escolas e associações de bairro, a Petrom incentiva ações em prol do meio ambiente, como entrega de kit de tambores de coleta seletiva, instalação de caixas-isca para capturar enxames de abelhas (evitando assim que se instalem em locais indesejados), conscientização ambiental, dentre outras.