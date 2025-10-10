Pequenos talentos mostram paixão pelo que fazem no Dia das Crianças

Três jovens de Mogi das Cruzes se destacam em robótica, basquete e música, mostrando dedicação, amor e inspiração em suas áreas de atuação.

No Dia das Crianças, três jovens de Mogi das Cruzes provam que a infância também pode ser marcada por sonhos grandes, dedicação intensa e alegria genuína. Com idades entre 11 e 13 anos, João Pedro, Vinícius e Manuela revelam não apenas o que fazem, mas como amam cada segundo de suas jornadas.

João Pedro Silva Mattos, de 11 anos, se encantou pela robótica ainda pequeno, acompanhando o pai nas competições. Desde os seis anos, participa de torneios presenciais e virtuais, integrando a equipe RSM Robótica. Entre seus principais títulos estão o primeiro lugar no Iron Cup 2023, Salão da Robótica, Summit, RCX 2025, Robô Challenger na categoria Júnior em 2025, e Cyber Ajuda 2025 em uma categoria e segundo lugar em outra. Prestes a representar Mogi das Cruzes no Campeonato Mundial de Robótica, em Tóquio, João Pedro diz com brilho nos olhos: “Para mim, é diversão.” Sobre inspirar outras crianças, destaca: “Quando o aluno recebe apoio individual, passa a se interessar pela matéria e o aprendizado acontece de maneira mais natural.” E em relação ao futuro, revela que seu sonho é trabalhar profissionalmente com robótica, transformando sua paixão em carreira.

O basquete é a vida de Vinícius Vidal Quintiliano, de 13 anos, que começou a jogar inspirado pelo irmão e logo descobriu a própria paixão. Integrante de times como Mogi Basquete, Colégio Mello Dante e Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), ele coleciona títulos e prêmios individuais: campeão da Série Ouro, campeão estadual, seis vezes campeão da Liga Paulista, campeão regional do JEESP, campeão Liberty Cup, campeão Sind Clube, cestinha e MVP das finais da Série Ouro, cestinha e MVP sub-14 da Liga Paulista, cestinha, MVP, melhor defensor e quinteto ideal Liberty sub-13, além de melhor atleta da categoria do ano sub-12 em 2024. Entre treinos, escola e jogos, Vinícius mantém uma rotina intensa, mas sempre motivado pelo amor ao esporte. “Não é só um esporte, mas sim uma vida pra mim, não consigo pensar aonde eu estaria sem o basquete”, conta ele, com emoção. Sobre inspirar outras crianças, Vinícius destaca: “Nunca pensar que você não consegue fazer o que quer. Sempre tentar coisas novas, treinar bastante e acreditar em Deus.” E com os olhos brilhando de ambição, ele compartilha seu grande sonho: virar jogador profissional, jogar na NBA e integrar a seleção brasileira.

A música é a paixão de Manuela Higuchi Luque, de 13 anos, que desde pequena transforma sons em alegria e expressão. Participante do The Voice Kids 2023, ela também grava vídeos cantando no Instagram, conquistando reconhecimento pelo talento e dedicação. Manuela encontra no canto um refúgio e uma forma de compartilhar sentimentos: “Sempre que eu canto, me sinto mais confortável e feliz, e às vezes expresso o que estou sentindo, criando canções próprias.” Sobre inspirar outras crianças, ela afirma: “Para quem gosta de música ou arte, sempre acredite nos seus sonhos e treine bastante se é isso que você quer.” Apesar de amar a música, Manuela vê o canto como um hobby que sempre fará parte da sua vida, sem intenção de seguir profissionalmente, mantendo-o como fonte de alegria e expressão pessoal.

As histórias de João Pedro, Vinícius e Manuela mostram que paixão, dedicação e sonhos não têm idade. Eles lembram que, mesmo sendo crianças, podem transformar talento em inspiração, sonhos em conquistas e amor pelo que fazem em um exemplo que contagia a todos ao redor.