Pedro Ishi vistoria obras de requalificação da Jorge Bei Maluf

Prefeito verificou últimos ajustes do projeto de mobilidade na via; trabalho final acontece no limite com Mogi

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, vistoriou na terça-feira (29/09) as obras de requalificação que estão sendo executadas na avenida Jorge Bei Maluf, para verificar os últimos ajustes do projeto de transformação de mobilidade em toda a via. Na oportunidade, o prefeito esteve com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, com quem acompanhou in loco o trabalho final no trecho que faz limite com Mogi das Cruzes.

As atividades se integram à requalificação proporcionada no restante da avenida, desde a rua Romanato Domênico, na Vila Maluf. A partir deste ponto, a prefeitura concluiu uma série de intervenções, como revisão de guias, sarjetas e sarjetões, ajustes no sistema de drenagem e implantação de calçadas onde não havia.

Assim que as ações forem concluídas, em outubro, será feita a revisão do sistema de iluminação pública, com lâmpadas de LED, zeladoria e sinalização, para garantir a fluidez necessária ao trânsito e segurança para motoristas e pedestres. No trecho limite com Mogi, câmeras ainda vão garantir mais monitoramento aos veículos que chegam e saem de Suzano.

Vale destacar que o projeto ainda contemplou a duplicação deste trecho no limite para melhorar a conexão com a avenida das Orquídeas, já no município vizinho, e agilizar os deslocamentos dos motoristas que utilizam o acesso. As intervenções também aprimoraram a ligação com viaduto Leon Feffer, pela aplicação de asfalto que começou nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte.

Para garantir a execução de todas as etapas necessárias, foram investidos R$ 10.026.684,63. As obras ficaram sob a responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

O secretário afirmou que a maior parte das intervenções já foi concluída, tendo sido superadas as principais etapas de requalificação. “Estamos a poucos passos de entregar essa via inteiramente reformulada para a população, depois de garantir um conjunto de serviços viários voltadas à melhoria da mobilidade. Promovemos um amplo trabalho, que foi pensado para facilitar os deslocamentos de todos que utilizam a avenida em sua rotina”, declarou Samuel Oliveira.

“As obras fazem jus à importância deste acesso para a cidade. Por isso, refizemos a entrada por esta avenida, onde circulam veículos leves e pesados de Suzano e de fora do município, muitos deles trabalhadores que buscam as empresas que ali estão instaladas. Aplicamos novo asfalto e nova calçada, e ainda vamos garantir nova sinalização e nova iluminação para o benefício de todos”, ressaltou Pedro Ishi.

Vista geral da avenida Jorge Bei Maluf, que recebe obras de requalificação