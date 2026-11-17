Jovens atletas que desejam ingressar no futsal competitivo terão a oportunidade de disputar uma vaga nas equipes do Mogi das Cruzes Esporte Clube. O clube promove, nos dias 28 de novembro e 5 de dezembro, avaliações para a formação dos times que representarão a cidade no Campeonato Paulista A1 de Futsal na temporada 2027. As seletivas contemplam atletas nascidos entre 2007 e 2015, distribuídos em cinco categorias.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local da avaliação com camiseta branca, shorts preto e tênis de futsal, além de apresentar o RG original. Também é obrigatória a doação de 1 quilo de alimento não-perecível, que será destinado a famílias ou entidades assistenciais da região.

A primeira avaliação será realizada em Mogi, no dia 28, no CEMPRE Benedito Ferreira Lopes (CAIC), localizado na Rua Professora Alice Thereza Cotrim Guerreiro da Silva, 22, na Vila Lavínia. A programação começa às 9 horas, com os candidatos da categoria Sub-12, nascidos em 2015. Às 10h30, será a vez da Sub-13, para nascidos em 2014. As categorias Sub-15 (2013 e 2012), Sub-17 (2011 e 2010) e Sub-20 (2009, 2008 e 2007) serão avaliadas, respectivamente, às 12h, 13h30 e 15h.

A segunda data de avaliações será 5 de dezembro, na Arena Itaim, na Estrada Dom João Nery, 421, em Itaim Paulista. Nesse dia, a seleção será voltada às categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, com início às 13h, 14h, 15h e 16h, respectivamente.

Além da formação das equipes, o clube busca associar o processo de seleção a uma iniciativa de solidariedade. Os participantes deverão contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias ou entidades assistenciais da região.

Segundo o presidente do Mogi das Cruzes Esporte Clube, Renan Zatsuga, a arrecadação faz parte de uma proposta que acompanha o trabalho desenvolvido pelo clube. Na avaliação anterior, foram arrecadados aproximadamente 800 quilos de alimentos. Para ele, a iniciativa permite unir a oportunidade de formação esportiva à contribuição social, ampliando o alcance do projeto para além das quadras.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 9 8450-1687, com Lucas. O link para preencher o formulário é este (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HR6jr9JWn7q9pLLysS__aACN0-EwmMeBUmcHNO-RdnzvhA/viewform?pli=1&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJmZGlkFlElSeY90tSztPxVdGEJip4O70TMlnNzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAadPQaW9HVLcDS3lQZMVacyPZVkIhUXLHJxKEmil3dPNu5NaVeLOxsC2wUvoEA_aem_I6ksbwO9u8hoVK9Xb71Zng)