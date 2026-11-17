Atividades começam às 15h e terão personagens, teatro, música e cortejo pelos corredores

Para muita gente, o Natal só começa quando o Papai Noel chega. É nesse encontro que crianças e adultos renovam tradições e criam lembranças que ficam guardadas por muitos anos. No Mogi Shopping, esse momento acontece neste sábado (21), com programação a partir das 15h. Depois da chegada, o Bom Velhinho permanecerá no empreendimento até 24 de dezembro, recebendo as famílias na Praça Boulevard.

A tarde será preparada para envolver o público aos poucos no clima natalino. Personagens, gorrinhos de Natal, teatro e música antecedem o momento mais aguardado, às 17h, quando o Papai Noel faz sua entrada no shopping. Na sequência, uma fanfarra e personagens percorrem os corredores em cortejo.

Atendimento

O Bom Velhinho permanecerá no Mogi Shopping até a véspera de Natal, na Praça Boulevard (próxima ao cinema). O espaço contará também com trono pet, para que os animais de estimação possam participar dos registros com a família.

O atendimento será de segunda a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. No dia 24 de dezembro, o horário será das 10h às 18h.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

Confira a programação

15h – Início do evento – Recepção com personagens e distribuição de gorrinhos de Natal.

16h – Teatro “Acordes de Natal”

17h – Chegada do Papai Noel

17h30 – Fanfarra e cortejo de personagens