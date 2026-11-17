O Mogi Basquete venceu o São José Basketball por 86 a 66 na noite de segunda-feira (16), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela sequência do NBB CAIXA 2026/27. Com o resultado, a equipe mogiana chegou à sétima vitória em oito partidas disputadas e se manteve na segunda colocação da competição, atrás apenas do Minas, que segue invicto.

O confronto começou equilibrado, com as equipes empatando o primeiro período em 18 a 18. No segundo quarto, o São José levou a melhor e venceu por 20 a 17, indo para o intervalo com vantagem no placar, 38 a 35.

Na volta dos vestiários, o time comandado pelo técnico Fernando Penna mudou o ritmo da partida e assumiu o controle das ações. Com intensidade nos dois lados da quadra, o Mogi venceu o terceiro período por 27 a 18 e confirmou a vitória no último quarto, com parcial de 24 a 15, fechando o placar em 86 a 66.

Entre os destaques individuais, Georginho foi o jogador mais eficiente da equipe (26), somando 16 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Daniel Von Haydin também teve atuação importante, com 15 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Já Felipe Ruivo contribuiu com sete assistências, seis pontos e cinco rebotes.

O Mogi Basquete informa que o atleta Lucas Cauê não integrará mais o elenco na sequência da temporada. O jogador acertou sua transferência para o Pinheiros e tem apresentação prevista no novo clube ainda nesta semana.

Próximo compromisso

Os mogianos voltam à quadra no próximo domingo (22), às 17h, quando recebem o Paulistano no ginásio Hugo Ramos, pela sequência do NBB CAIXA. Os ingressos já estão disponíveis pelo site mogibasquete.eleventickets.com.