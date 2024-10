Pedro Ishi, candidato de Ashiuchi, foi eleito como prefeito Suzano

Candidato do PL bate recorde com 124.366 votos e faz história recebendo 80,2% dos sufrágios válidos

Suzano elegeu no domingo (6) Pedro Ishi (PL) como o novo prefeito da cidade. O candidato, apoiado por Rodrigo Ashiuchi, fará a sucessão à frente da Prefeitura de Suzano com a marca histórica de 124.366 votos, representando 80,2% dos sufrágios válidos, se consolidando assim como o prefeito mais votado da história da cidade. Em seu discurso, o novo chefe do Poder Executivo para o mandato 2025/2028 reforçou seu compromisso com a continuidade do legado iniciado por Ashiuchi em 2017.

Pedro bateu o recorde do próprio prefeito Ashiuchi, que em 2020 foi reeleito com a confiança de 110.001 eleitores suzanenses. De acordo com Pedro, o resultado histórico obtido representa a união do grupo em Suzano, sendo um projeto consolidado com foco no avanço da cidade. “Por anos o nosso município teve sua história manchada por escândalos, obras inacabadas e desrespeito com o dinheiro público. Mas essa trajetória mudou com a eleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que liderou nossa cidade ao longo dos últimos dois mandatos, retomando o orgulho suzanense. Eu fui testado, aprovado e estou pronto para dar continuidade a este legado”, disse.

O liberal também comentou sobre a marca histórica desta eleição. “Foi uma construção a longo prazo e fico muito honrado com a população que depositou a confiança em nós. Eu vou demonstrar tudo isso com muito trabalho. Foi uma surpresa muito positiva e eu agradeço à população e ao apoio do prefeito Rodrigo, com quem eu iniciei minha caminhada política”, afirmou.

O novo prefeito eleito tem 34 anos e atualmente é vereador no município, sendo que também foi secretário municipal de Saúde entre 2021 e o início de 2024, período em que se destacou por sua atuação no combate à pandemia de Covid-19. A área deverá se manter como prioridade na próxima gestão. “Realizamos muitas entregas na Saúde e agora temos um longo caminho a trilhar. Vem aí mais quatro unidades básicas de saúde, vem a UPA de Palmeiras e vamos entregar o hospital federal, um sonho de toda a população”.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a vitória do liberal traduz a confiança no projeto para a cidade. “A população de Suzano reconhece a nossa missão, um trabalho de domingo a domingo que terá continuidade. Foram mais de 140 entregas e mais de 350 quilômetros de pavimentação, com avanços em todas as áreas. Seguimos unidos e motivados para fazer muito mais para honrar essa marca histórica que supera os 120 mil votos”, reforçou.

A chapa de Pedro Ishi ainda traz Said Raful (PSD) como vice-prefeito. O empresário, de 46 anos, também já foi vereador e presidente da Câmara de Suzano. “Nossa cidade merece o melhor, e Pedro é o nome que vai dar continuidade ao legado deste grande time em Suzano. Hoje é dia de agradecer o apoio e a confiança dos eleitores suzanenses, que nos levou a este recorde incrível. Estamos fazendo história neste dia 6 de outubro e o trabalho não vai parar”, finalizou.

