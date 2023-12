Pedretti e Shibata estreiam nesta terça-feira no São Paulo Tennis Classic

A chave principal do São Paulo Tennis Classic tem início nesta terça-feira no Kosmos Clube, com destaque para as estreias de Thaisa Pedretti, que chega embalada pelas conquistas na Argentina, e Laís Mika Shibata, promessa do tênis de Mogi das Cruzes que entrou na disputa com wild card da organização.

Pedretti abre a programação do main draw por volta das 13h, enfrentando a compatriota Camila Bossi. Após ficar 11 meses fora do circuito devido a uma lesão na mão direita, a tenista de 24 anos retornou às quadras em novembro de maneira surpreendente: sagrou-se campeã do ITF W15 de Buenos Aires, tanto em simples quanto em duplas, e foi vice-campeão em torneio da mesma categoria na cidade de Córdoba.

“Este ano em recuperação foi um período muito difícil da minha vida. Nunca havia ficado tanto tempo fora das quadras, cheguei a acreditar que não voltaria a competir. Neste momento, o mais importante é me manter saudável. Quero fazer uma grande semana em Mogi e encerrar este ano da melhor maneira possível”, afirma Pedretti, treinada por Flavio Saretta.

No último duelo do dia na quadra central, Shibata contará com o apoio da torcida mogiana ao enfrentar a norte-americana Anna Ulyashchenko. Esta é a primeira vez que a tenista de 15 anos participa da chave principal de um ITF. “Será muito especial jogar em Mogi. Estou feliz por ter meus pais, avós e primor torcendo por mim amanhã. Irei me dedicar ao máximo e aproveitar este convite para jogar com bastante garra”, explica.

Quadra 5

10h – Letícia Vidal (BRA) vs. Jennifer Dourado (BRA)

A seguir – Bianca Bernardes (BRA) vs. Lara Bela Santos (BRA)

A seguir – Thaisa Pedretti (BRA) vs. Camila Bossi (BRA)

Não antes das 15h30 – Anna Ulyashchenko (EUA)

Quadra 4

10h – Lilian Poling (EUA) vs. Gabriela Kawano Cho (BRA)

A seguir – Nicole Poj (ARG) vs. Bruna Melato (BRA)

A seguir – Sofia Albieri (BRA) vs. Yuliana Monroy (COL)

Não antes das 15h30 – Nicolly Ferreira/Catarina Melleiro (BRA/BRA) vs. Luana Paiva/Alice Reichel (BRA/BRA)

Quadra 3

10h – Nicolly Ferreira (BRA) vs. Sofia Mendonça (BRA)

A seguir – Alexia Harmon (EUA) vs. Maria Luisa Oliveira

A seguir – Nicole Huergo/Justina Mikulskte (ITA/LTU) vs. Luisa Esteves/Giovanna Soueid (BRA/BRA)

A seguir – Jennifer Dourado/Alice Ghiraldi (BRA/BRA) vs. Ana Candiotto/Melany Krywoj (BRA/ARG)

Quadra 7

10h – Maria Eduarda Lages (BRA) vs. Isidora Cereso (CHI)

A seguir – Livia Rodrigues Daud (BRA) vs. Natalia Sousa (MEX)

A seguir – Selena Janicijevic/Ana Sofia Sanchez (FRA/MEX) vs. Maria Carolina Turchetto/Mia Popovic (BRA/EUA)

RESULTADOS – SEGUNDA-FEIRA (04/12)

Qualifying: 1ª Rodada

Jennifer Dourado (BRA) d. Sarah Barry (CAN) – 6/3 7/5

Gabriela Kawano Cho (BRA) d. Giovanna Soueid (BRA) – 6/1 6/1

Lara Frederico Santos (BRA) d. Rafaella Ribeiro (BRA) – 6/3 6/2

Isidora Cereso (CHI) d. Luiza Esteves (BRA) – 4/6 6/4 10-3

Bruna Melato (BRA) d. Luana Paiva (BRA) – 7/6 (4) 6/2

Sofia Mendonça (BRA) d. Martina Tebes (MEX) – 6/0 6/1

Maria Luisa Oliveira (BRA) d. Alice Ghiraldi (BRA) – 7/5 7/6 (6)

Natalia Sousa (MEX) d. Alicia Reichel (BRA) – 6/2 6/2