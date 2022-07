Pedal Avante Suzano traz medalhas e se prepara para a Copa São Paulo de Mountain Bike

No último domingo (10), a equipe Pedal Avante Suzano esteve em Jacareí para participar da Copa Jacarezão MTB. Os atletas suzanenses trouxeram várias medalhas em diferentes categorias. A competição foi das 8h30 às 15h30.

Veja como ficou a classificação dos suzanenses: Alexsandro Santana Silva (Tuxu) ficou em quarto na Categoria Pró. Na Categoria Sport os destaques foram: Luiz Henrique Pimentel da Silva (Didi), quarto lugar (18/40anos), Bruno Toledo(Boby), 23°lugar (18/40anos), Fabiano Nunes de Oliveira, terceiro lugar (41/50anos), Sebastião Jesus Figueiredo (Barba), primeiro lugar over 50, Yago Sanchez Belmont de Souza, quarto lugar (sub-18), Sofia Nunes de Oliveira, segundo lugar (feminino sub-10), Yanca Santanna, quarto lugar (balance Bike) e Arthur Santanna(Tuxinho), primeiro lugar (Categoria Pai/Filho). Diego Fernando Ribeiro (Piu) (DSN acidente) 18/40anos e Ademilson de Jesus (DSN 40/50anos problemas mecânicos) tiveram problemas na prova.

Agora, os atletas se preparam para a segunda etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike 2022, que acontece no dia 21 de agosto, em Suzano. O ponto de encontro será na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi s/n, no Bairro do Baruel.

A competição, aberta a profissionais e amadores amantes do Mountain Bike, irá explorar estradas e trilhas do município.

Para se inscrever é só acessar o endereço https://www.ticketsports.com.br/e/copa-so-paulo-de-mountain-bike-2022—2-etapa-33420 e escolher um dos três percursos: Pró com 75 km, Sport com 50 km e Light com 25 km.

Todos esses percursos terão as categorias divididas por idade com premiação em troféu do primeiro ao quinto colocado e medalha personalizada a todos que participarem.

A competição foi pensada também para as crianças de 05 a 13 anos. Para este público, as inscrições podem ser feitas no dia do evento e tem medalha de participação para a garotada.

Segundo o presidente da equipe Pedal Avante Suzano, Hugo Sandro Honório, este evento é de grande importância para Suzano, pois além de movimentar a cidade, consegue mostrar suas belezas naturais ao longo do circuito, que tem como ponto de partida a Igreja do Baruel, passando por diversos locais com muito verde da região de Palmeiras. “Foram mais de dois anos de pandemia com todos os eventos suspensos. Este é um momento de retomada e estamos muitos felizes pela cidade poder receber pela primeira vez a Copa São Paulo de Mountain Bike”, finaliza.