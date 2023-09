Patteo Urupema Shopping traz brincadeiras de antigamente gratuitas para as crianças

O fim de semana será mais divertido para a criançada com as brincadeiras especiais que o Patteo Urupema Shopping preparou para receber o público infantil. E com um gostinho a mais de infância, com atividades recreativas de antigamente, para incentivar os pequenos a desconectarem dos jogos eletrônicos. Serão dois dias com recreação, com participação totalmente gratuita, para crianças de 4 a 12 anos.

Uma das atrações é a Oficina de Barangandão, mas a programação traz ainda brincadeiras de roda, dança, amarelinha (quem se lembra?), bambolê, desenhos, entre outras. Será no sábado e no domingo, com sessões de 60 minutos, cada, das 14h às 20h. Não é necessário fazer inscrição.

As atividades à disposição do público infantil neste fim de semana, além de divertidas, são também educativas, com estímulo à criatividade, à coordenação motora, à percepção visual, além da socialização.

O Barangandão, por exemplo, é um brinquedo produzido totalmente de forma artesanal. Tem forte ligação com a cultura e o folclore do Brasil e atravessa gerações. É feito com barbante e várias tiras longas de papel crepom, longas e coloridas, que flutuam no ar de acordo com o movimento; quando girado no ar lembra um arco-íris ou uma espécie de foguete, por isso também é conhecido como “foguetinho”.

SERVIÇO:

Oficina de Barangandão e Atividades recreativas – Patteo Urupema Shopping

Quando: sábado e domingo (9 e 10 de setembro)

Horário: das 14h às 20h, com sessões de 60 minutos, com capacidade máxima de 20 crianças, seguidos de 15 minutos de pausa, e higienização entre as sessões.

Onde: Piso 3 – “Largo do Rosário”

Quem pode participar: crianças de 4 a 12 anos

Quanto: atividades totalmente gratuitas