Patteo Urupema Shopping terá aula gratuita de dança para mulheres

O Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, estreia em fevereiro um projeto de incentivo à saúde e à prática de atividades físicas para o público feminino. É o “Urupema em Ritmo”, com aulas de ginástica às quartas-feiras, de manhã, para mulheres a partir dos 30 anos. Como contrapartida, participantes terão apenas de doar itens que serão destinados a entidades sociais da cidade.

A primeira aula será no dia 21 de fevereiro, das 9h às 10h, no Piso 3 do shopping. Basta comparecer no dia e levar, como doação para a inscrição, leite em pó integral em lata ou pacote. A entidade beneficiada com os itens será a Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”.

As aulas serão comandadas por Thiago Sobral, profissional de Educação Física. As alunas farão uma atividade inicial de aquecimento; na sequência, movimentos de zumba; e, no final, uma sessão de relaxamento.

“Zumba é uma dança fácil de aprender e de acompanhar, todas podem fazer a aula, independentemente do condicionamento físico, cada pessoa no seu tempo. O importante é começar, se movimentar”, explica Thiago, que destaca o aspecto inclusivo da dança e das aulas.

A atividade não tem contraindicação. Pelo contrário, traz muitos benefícios para a saúde e a qualidade de vida: “Trabalha com a função cardiorrespiratória, o alongamento e a maior flexibilidade do corpo, combate o sedentarismo. E também incentiva a socialização, pois é uma oportunidade de conhecer pessoas e fazer novas amizades”, diz Thiago.

Outro aspecto positivo, como reforça a coordenadora de Marketing do Patteo Urupema Shopping, Juliana Oliveira, é o caráter solidário da iniciativa: “Todo mês, o projeto abraçará uma entidade social com arrecadação de itens de maior necessidade. Na estreia, será contemplada a Rede Feminina de Combate ao Câncer com doações de leite em pó, conforme a entidade solicitou. Solidariedade é também um dos pilares do Patteo Urupema Shopping”, explica Juliana.

SERVIÇO:

“Urupema em Ritmo” – Patteo Urupema Shopping

O que: aulas de ginástica uma vez por semana, das 9h às 10h, para mulheres a partir de 30 anos

Quando: início em 21 de fevereiro

Para participar: comparecer no dia e horário e doar leite em pó integral (em lata ou pacote)

Onde: Piso 3 – “Largo do Rosário”