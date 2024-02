Patteo Urupema Shopping promove adoção de gatos e feira de artesanato

Dois novos eventos irão movimentar o Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, neste fim de semana, para quem ama gatos, e está à procura de novo companheiro de quatro patas, e também aos fãs de produtos artesanais.

No sábado (17/2), em parceria com a ONG Fera, o empreendimento promoverá um evento de adoção de felinos. Será das 12h às 17h, no térreo. É também nesse dia que se comemora do Dia Mundial do Gato, que, assim como cães, sofrem com abandono e maus tratos.

A ONG Fera levará bichanos fêmeas e macho, filhotes e adultos, que aguardam por famílias que possam dar a eles muito amor e atenção. A entidade também receberá doações de ração.

“São inúmeras as vantagens de se adotar um animal. É um ato de responsabilidade e compaixão, contribuindo para a solução do problema de superpopulação de animais, e, principalmente, o comprometimento de ter um amigo leal para toda a sua vida”, comenta Fernanda Moreno, cofundadora e mantenedora da ONG Fera.

Para adotar, os interessados devem apresentar documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) e informar telefone para que a entidade possa fazer o acompanhamento da adaptação do animalzinho. Os pets adultos são castrados e vacinados; os filhotes são vacinados e já sairão do evento neste sábado com data marcada para a castração.

Feira de Variedades

Outro evento no Patteo Urupema Shopping é a Feira de Variedades, neste sábado (17/2) e no domingo (18/2). Artesãos, empreendedores e profissionais irão oferecer serviços e expor produtos diversos em segmentos como beleza, saúde e bem estar, artesanato, cultura geek, papelaria criativa, acessórios, semijoias autorais, e ainda sessões de massagens, entre outras atrações.

A Feira de Variedades estará no Piso 3, próximo da Loja Daiso. No sábado, funcionará das 10h às 22h; no domingo, das 12h às 20h. A visitação é gratuita, e os produtos com valores acessíveis. A feira é uma parceria do centro de compras e lazer e a GMZ Produções e Eventos.

SERVIÇO:

Atrações especiais no Patteo Urupema Shopping

Adoção de Gatos

Quando: sábado (17/2), das 12h às 17h.

Onde: Piso térreo

Feira de Variedades

Quando: sábado (17/2), das 10h às 22h, e domingo (18/2), das 12h às 20h.

Onde: Piso 3, próximo da loja Daiso

Endereço do Patteo Urupema Shopping: Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes.