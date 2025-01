PAT de Bertioga abre 370 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bertioga está com 370 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades de trabalho são para diversas áreas e atividades profissionais.

Das 370, 220 são vagas diretas para o Mercadão Atacadista, sendo para as áreas de padeiro, operador de caixa, encarregado, operador de empilhadeira, atendente de frios, auxiliar administrativo, entre outras. Para estas vagas, a entrevista de emprego será realizada na quarta-feira (29), a partir das 9h30. É necessário levar o currículo.

Para se candidatar nas demais vagas, basta fazer o agendamento através do site (www.poupatempo.sp.gov.br) ou pelo aplicativo e comparecer ao PAT, que fica no Poupatempo Bertioga. O atendimento do PAT é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. No dia e horário marcado, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS. Para mais informações, ligue: (13) 3319-9700.

Confira todas as outras oportunidades

22 VAGAS – AÇOUGUEIRO

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

30 VAGAS – ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

58 VAGAS – OPERADOR DE CAIXA

Requisitos: Ensino Médio completo.

8 VAGAS – CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Requisitos: Ensino Médio completo.

6 VAGAS – OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Requisitos: com experiência na área, Ensino Médio completo e curso de Operador de Empilhadeira atualizado.

6 VAGAS – ATENDENTE DE LANCHONETE

Requisitos: Ensino Médio completo.

91 VAGAS – REPOSITOR

Requisitos: Ensino Médio completo.

20 VAGAS FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Requisitos: Ensino Médio completo.

20 VAGAS – REPOSITOR DE HORTIFRUTI

Requisitos: Ensino Fundamental completo.

58 VAGAS – OPERADOR DE LOJA

Requisitos: Ensino Médio completo.

4 VAGAS – VENDEDOR

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

4 VAGAS – LÍDER DE CAIXA E FRENTE DE CAIXA

Requisitos: Ensino Médio completo.

4 VAGAS – BALCONISTA DE AÇOUGUE

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

4 VAGAS – BALCONISTA DE FRIOS

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

4 VAGAS – ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

12 VAGAS – PADEIRO

Requisitos: com experiência em pães, doces, salgados e confeitaria, e Ensino Médio completo.

5 VAGAS – INSTALADOR DE TV E INTERNET

Requisitos: Ensino Médio incompleto e habilitação com categoria mínima “B”.

4 VAGAS – AJUDANTE GERAL

Requisitos: com experiência na área e Ensino Médio completo.

2 VAGAS – MOTORISTA

Requisitos: com experiência na área, Ensino Médio completo e habilitação com categoria “D”.

4 VAGAS – AJUDANTE GERAL

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto.

2 VAGAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Requisitos: com experiência na área, Ensino Médio completo e conhecimento em Excel e Word.

2 VAGAS – VENDEDOR

Requisitos: Com experiência na área e Ensino Médio completo.

Foto: Denise Calazans

Entrevistas acontecerão amanhã (29)