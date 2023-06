Pastor Claudio Duarte vem a Mogi para seminário sobre relacionamento

O pastor Claudio Duarte estará em Mogi das Cruzes no próximo dia 15 de junho, a partir das 20h30, para apresentação do seminário “Como ser Feliz”. Na apresentação, que será no ginásio do Clube Náutico Mogiano, Cláudio Duarte aborda assuntos do dia a dia com muita simplicidade e irreverência, com assuntos polêmicos que fazem parte da rotina dos casais. Em Mogi, o seminário tem a realização da Barry Eventos.

Cláudio Duarte é pastor, palestrante, escritor, conferencista, apresentador de stand up e empresário de sucesso.

Abordando assuntos religiosos e temas polêmicos como sexo no matrimônio de forma bem humorada e descontraída, o Pr. Cláudio Duarte é um total fenômeno nas redes sociais.

Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, Cláudio Duarte tem o título de líder religioso mais ativo e influente em debates políticos e outros temas conservadores.

