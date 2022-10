Passagem em nível de Jundiapeba será interditada entre domingo e segunda-feira

A passagem em nível de Jundiapeba será interditada entre este domingo e segunda-feira (16 e 17 de outubro), para manutenções na Linha 11 – Coral e trabalhos de troca da capa asfáltica. Durante o período de interdição, o trânsito de veículos da região entre os dois lados da linha férrea deverá ser feito pelos viadutos Argeu Batalha, em Braz Cubas ou viaduto Leon Feffer, em Suzano.

As obras de manutenção serão executadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Já a troca da capa asfáltica será feita por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. A Secretaria Municipal de Mobilidade também atuará, prestando apoio com as interdições e orientações a motoristas e pedestres.

Os trabalhos terão início às 7 horas deste domingo (16/10). Pela programação, no primeiro dia atuará a equipe da CPTM, com apoio da Secretaria de Mobilidade. Já no segundo e último dia, a Secretaria de Infraestrutura entrará com os serviços de troca da capa asfáltica, também contando com o apoio de agentes de trânsito.

Caso não haja eventualidades que comprometam o andamento dos serviços, eles serão finalizados às 19h30 da segunda-feira (17/10).