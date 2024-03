Páscoa: chocolate precisa ficar de fora da dieta?

Está chegando a data mais doce do ano e tanto nas redes sociais como na televisão, já surgem várias dicas de ovos de Páscoa. E tem para todos os gostos: com recheio, cobertura, gourmet, artesanais, temáticos, para crianças, de chocolate ao leite, chocolate branco, meio amargo… ufa! As opções são muitas, mas será que tem como celebrar a Páscoa com o doce, mas mantendo de uma dieta saudável?

Para o nutricionista Jayme Netto, a busca pelo equilíbrio é a chave para desfrutar dos prazeres sem comprometer a saúde:

“O chocolate, tão presente nessa época, pode ser apreciado com consciência quando incorporamos moderação e escolhas nutritivas ao longo da nossa rotina. Vale lembrar que equilíbrio não significa privação, mas sim a harmonia entre o deleite e a responsabilidade com nossa saúde”, explica Netto.

Em sua jornada como nutricionista, o profissional vem enfatizando constantemente a relevância da rotina na alimentação como alicerce para uma vida saudável. Para ele, quando mantemos hábitos saudáveis no dia a dia, criamos espaço para momentos de indulgência sem prejudicar nossos objetivos de bem-estar.

“Eu defendo uma alimentação equilibrada, sem restrições muito severas. Se a pessoa mantiver hábitos saudáveis no seu dia a dia, ela não precisa se preocupar com os ovos de Páscoa ou de trocar o chocolate por castanhas, por exemplo. Ela pode sim comer seu doce tranquilamente, porque não vai interferir na dieta”.

Jayme Netto ressalta que, quando consumido com sensatez, o chocolate pode sim fazer parte de uma alimentação equilibrada. Além disso, ele fala ainda da importância de nutrir não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. “A inclusão do doce na alimentação desempenha um papel significativo no bem-estar mental, proporcionando prazer e conexão emocional”, diz.