Partido Progressistas faz reunião em Mogi

Na noite de 18 de outubro, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes foi palco de uma reunião do do Partido Progressistas, liderado pela vice-prefeita Priscila Yamagami, para estabelecer as bases para

um novo grupo partidário no cenário local.

Os principais líderes do novo grupo partidário são: Fábio Bezerril, coordenador Regional; Priscila Yamagami, presidente; Lê Guedes, Tesoureira; e Fernando Muniz, secretário. Juntos, eles pretendem trazer uma abordagem mais humanizada e centrada nas pessoas à política de Mogi das Cruzes.

“Nossa primeira reunião foi um verdadeiro marco, pois reuniu diversas lideranças dos quatro cantos da cidade, cada uma com pensamentos e ideologias diferentes. A diversidade e pluralidade de vozes, que agora estão unidas sob a bandeira dos Progressistas”, disse Priscila.

Os Progressistas também planejam atuar em várias frentes, incluindo Empreendedorismo, Mulheres Progressistas, Jovens Progressistas e Afro Progressistas, visando abranger as diversas necessidades e interesses da cidade.