Parque Max Feffer vai transmitir jogos do Brasil

O Parque Max Feffer será um verdadeiro polo de concentração da família suzanense torcendo pelo Brasil na Copa do Mundo. Isso porque o espaço abrigará um grande telão para transmissão das partidas em que a Seleção Brasileira lutará pelo hexa.

Já no primeiro jogo brasileiro, dia 24, contra a Sérvia, os torcedores suzanenses poderão assistir a partida no parque. No local, a Secretaria de Cultura vai disponibilizar, a partir das 14 horas, apresentações de samba, com atividades interativas e ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa. O Fundo Social, por sua vez, estará presente com uma praça de alimentação, em parceria com as entidades assistenciais da cidade.

“Teremos diversão para toda a família, desde apresentações de música até brincadeiras para a criançada. Será uma verdadeira ‘fan fest’ aos suzanenses. E, claro, a Praça de Alimentação servirá ainda de apoio social às entidades, que poderão arrecadar fundos para auxiliar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade”, detalhou Ashiuchi.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou a novidade ao lado do vice, Walmir Pinto, e da presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi

Segundo o vice-prefeito, o mesmo trabalho se repetirá nos demais jogos do Brasil, ou seja, além do dia 24, haverá ação nos dias 28 (segunda-feira) e 2 de dezembro (sexta-feira). “Importante destacar que o telão ficará transmitindo todos os jogos da Copa, contudo as festividades com música e intervenções culturais acontecerão exclusivamente nos jogos do Brasil”, informou Walmir.

Para Larissa, o projeto busca fortalecer o sentimento de paixão pelo País, ao passo em que deverá apoiar as associações do município. “Alinhamos com as entidades da cidade, que estão precisando de um suporte, para que façam suas vendas nos dias de jogo, conseguindo, assim, angariar fundos para manutenção de seus projetos assistenciais. Estamos unindo a paixão do brasileiro com a solidariedade”, destacou a primeira-dama.