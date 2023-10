Parque Leon Feffer sediará o Cult Festival em novembro

Mogi das Cruzes irá sediar o Cult Festival no dia 26 de novembro (domingo), no Galpão do Parque Leon Feffer, na Vila São Francisco. O evento foi idealizado para promover uma saudação às estações Primavera e Verão com diversas opções de lazer, cultura e alimentação num espaço de fácil acesso ao público e totalmente integrado com a natureza.

O ponto alto do Cult Festival será a “Gastronomia das Nações”, com uma variedade de comidas e bebidas populares em países como EUA, Itália, Brasil, Alemanha e Emirados Árabes. Além da tradicional Praça de Alimentação, que será instalada na parte interna do centro de convenções, o evento reunirá food trucks na área externa e opções da culinária vegana e vegetariana.

O Cult Festival pretende movimentar e mostrar a diversidade cultural da cidade com apresentações gratuitas para todas as idades. Para o gramado ao redor do Galpão, por exemplo, estão previstos parquinho, ecobrinquedoteca, escambo de livros, espaço de leitura e contação de histórias, além dos passeios de mini-buggy, atração que é um grande sucesso entre as crianças.

Também estão previstas barracas e expositores com venda de produtos artesanais, especialidades regionais e iniciativas sociais da Administração Municipal. A empresa Okara, que ficará responsável pelo encaminhamento dos resíduos do festival, pretende manter uma área de sustentabilidade com educação ambiental.

O evento será promovido em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio de vários setores como Cultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento, Educação e Comunicação. Haverá, ainda, parceiros do setor privado e do terceiro setor inspirados pela proposta do evento.

SERVIÇO

Domingo, dia 26/11

Horário: das 9h às 19h

Local: Parque Leon Feffer

Endereço: av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/nº – Vila São Francisco