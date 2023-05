Parque Leon Feffer recebe a Expo Geek Mogi 2023 a partir desta quinta

Mogi das Cruzes recebe a partir desta quinta-feira (25/05) a Expo Geek Mogi 2023, um evento voltado aos fãs deste universo, com diversas atrações e entretenimento para toda a família. O evento será realizado, até domingo (28/05), no complexo do Parque Leon Feffer, com atividades no Centro de Convenções e no espaço externo do parque.

A Coordenadoria de Turismo, junto ao Fundo Social de Mogi das Cruzes, desempenha um papel fundamental na captação de eventos como a Expo Geek Mogi 2023. Ao sediar um evento temático de grande porte, Mogi das Cruzes tem a oportunidade de se destacar no cenário geek e se tornar um destino atrativo para os amantes desse tema.

O evento será aberto a todo o público, porém quem quiser participar das atividades, deve adquirir alguma das opções do passe de vantagens, que é vendido de forma online. Graças à parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes, quem fizer a doação um quilo de alimento não perecível, ganhará cupons, que darão acesso a sorteios exclusivos. Vale destacar que toda a arrecadação será destinada a famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade, a partir das instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas no Fundo Social.

A comissão Nerd/Geek de Mogi das Cruzes, composta por entusiastas da cultura geek e empreendedores locais, contribui para a criação de um ambiente favorável à realização de eventos desse segmento e atua em conjunto com a Prefeitura para fomentar cada vez mais o turismo de eventos na cidade.

“O universo geek vem crescendo no Brasil, atraindo cada vez mais pessoas para as diversas atividades que são oferecidas. A Expo Geek Mogi 2023 se inclui neste contexto e deverá reunir os fãs de Mogi das Cruzes e trazer para a cidade, pessoas de toda a região do Alto Tietê e de outros pontos do estado”, destacou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.

Durante os dias de evento, os fãs de cosplay poderão mostrar seu talento vestindo o traje de seu personagem preferido e competindo com outros cosplayers. Já para quem curte o kpop poderá mostrar suas habilidades e estilo no Concurso Kpop, que vai unir música e dança. Outra atração será o Anime Quiz, um desafio divertido que testará os conhecimentos sobre séries e personagens favoritos.

O público também poderá conferir a presença de Tânia Gaidarji, dubladora da personagem Bulma, de Dragon Ball, e uma das vozes mais icônicas do mundo otaku. O público poderá ouvir suas histórias, tirar fotos, conseguir autógrafos e conversar com a profissional. A Expo Geek Mogi 2023 também terá shows de bandas covers, que recriarão hits de grandes ícones da cultura pop e geek, em gêneros como rock, pop e rap.

Para os fãs de suspense e de histórias inspiradas em zumbis, a Horror Experience trará salas temáticas inspiradas em zombis e nas séries Stranger Things, Resident Evil. A experiência trará aos participantes, desafios em que eles deverão usar a astúcia e a coragem.

As salas específicas da Expo Geek Mogi 2023 também terão temas de Harry Potter e Star Wars. Já para os amantes de RPG, card games e boardgames, o evento contará com um espaço exclusivo para essas atividades em que o participante poderá explorar novos mundos, desafiar seus amigos e mergulhar em histórias incríveis.

O espaço também terá atividades como corrida de kart, brinquedos infláveis, touro mecânico, pula-pula e luta de cotonete. Além de todas as atrações, a Expo Geek Mogi também realizará sorteios de brindes e prêmios exclusivos, como itens colecionáveis, ingressos para eventos e muito mais.

Para adquirir o passe de vantagens da Expo Geek Mogi, o interessado deve acessar o site doity.com.br/expogeekmogi. Pessoas com deficiência e crianças até 12 anos, acompanhadas de um responsável pagante terão entrada gratuita. Mais informações e a programação do evento podem ser acessadas no site expogeekmogi.com.br.