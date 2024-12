Parque do Mirante é considerado uma importante área de lazer de Suzano

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, de Suzano, completou um ano de funcionamento na segunda-feira (2). Localizado na avenida Katsutoshi Naito, no bairro do Sesc, o equipamento é referência na promoção do lazer e da educação ambiental na cidade e recebe um público diário estimado de duas mil pessoas às sextas-feiras e aos finais de semana, e de cerca de 200 visitantes por dia entre segundas e quintas-feiras.

Desde sua inauguração, o local é ponto de encontro para a população, principalmente da região norte, e possui uma visão privilegiada de quase toda a cidade. Situado em um dos bairros mais altos de Suzano, o Parque do Mirante abriga diversas atividades como encontros de flashback, aulas de zumba e visitas de escolas. Além disso, o local já recebeu um encontro de carros antigos com mais de cem veículos.

O equipamento também conta com feiras e artesanato organizados pela Prefeitura de Suzano, além de um restaurante. A estrutura do Parque do Mirante, que fica aberta à população diariamente entre 7 e 19 horas, conta com espaço coberto destinado à alimentação, sanitários, brinquedos e os totens “História do Bairro Sesc” e “Famílias que fizeram parte da história do bairro do Sesc”. O local ainda tem a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, que já abrigou uma estação de tratamento de água antes de ser abandonada.

O parque proporciona não só uma vista panorâmica de Suzano, mas também da unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados, localizada logo abaixo do Mirante, que está ligada ao projeto de valorização da área. Para garantir a segurança do local, a prefeitura inaugurou, em maio, a Base Operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) do Boa Vista.

O chefe de Gabinete e secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, comemorou o sucesso do equipamento. “O Parque do Mirante é uma joia da nossa cidade e recebe muitos visitantes por conta de todas as suas atrações. Fico feliz em ver que esse equipamento está sendo tão bem cuidado por nós e pela população”, afirmou.

Créditos: Wanderley Costa

