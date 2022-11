Parque Centenário terá show em tributo a Rita Lee neste domingo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes lançou a programação completa do projeto #AquiTemCultura, para o mês de novembro. Ao todo, serão realizados quatro espetáculos musicais gratuitos, sempre aos domingos, às 15h. As ações serão realizadas no Parque Centenário da Imigração Japonesa e também no Parque da Cidade.

“É com grande alegria que lançamos mais um mês de programações culturais gratuitas para toda a população. Desde seu lançamento, o programa já promoveu mais de 30 ações, neste ano. Venham participar e aproveitar esse momento rico em interação social e cultural que preparamos com muito carinho para toda a comunidade”, convida a secretária municipal de Cultura, Kelen Chacon.

Neste domingo (6/11), o Parque Centenário receberá o show “Especial Rita Lee”, com Bia Mello e Banda, às 15h. O programa vai oferecer mais três ações musicais até o final do mês, como “Filhos de Yumarê”, “Seu Silêncio em Poesia”, com Thiago da Costa e “Show Interior”, com Kau Caldas.