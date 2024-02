Parque Centenário terá projeto gratuito de yoga a partir deste domingo

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal dará início neste domingo (18/2), no Parque Centenário, ao Projeto Eco Yoga. Semanalmente, sempre aos domingos, das 9h às 10h, os interessados poderão praticar Yoga e praticar a consciência ambiental em um local com um rico ecossistema preservado. Não é necessário fazer inscrições – basta se dirigir ao local no horário marcado.

O evento é organizado pelo Departamento de Educação Ambiental e Sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal e conta com a parceria do grupo Natural Ser – Yoga na Natureza.

Com 215 mil metros de área, o Parque Centenário possui quatro lagos e está inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê, com ampla área verde preservada. O ambiente e a arquitetura do parque são inspirados na cultura japonesa, como o torii, um portão associado com templos xintoístas, parte da cultura japonesa. O parque também conta quadras esportivas, pista para caminhada, trilhas, playground, quiosques, sanitários e torneiras.

Projeto Passarinhada

Já no sábado (17/2), será realizada no Parque Centenário a primeira edição do Projeto Passarinhada. A iniciativa tem como objetivo facilitar a observação de pássaros aos admiradores da natureza, valorizando os espaços naturais existentes em Mogi das Cruzes onde é possível organizar eventos do tipo.

O Departamento de Educação Ambiental e Sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal é responsável pelo projeto, em parceria com o grupo Jacutinga. Os inscritos para o encontro deste sábado farão a observação do “Tiê-Sangue” – pássaro típico da região.