Parque Centenário recebe peça “A Árvore Mágica e Seu Segredo” no sábado

O projeto Teatro nas Escolas, promovido pelo Instituto Criarte, financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Lei de Incentivo à Cultura, já atendeu 3.244 crianças de dez escolas municipais localizadas em áreas de alta vulnerabilidade social da Cidade. Elas se divertiram com o espetáculo “A Árvore Mágica e Seu Segredo”, apresentada pela companhia EK. Em julho e agosto, o projeto será feito em locais abertos ao público em geral, também gratuitamente.

Segundo o cronograma da ação, dia 1 de julho a peça acontece às 10hs e às 14hs no Parque Centenário da Imigração Japonesa, localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, s/nº, em César de Souza. Já no dia 15, os segredos da árvore mágica serão levados para o Centro de Artes, Esportes e Desenvolvimento (Caed), na Rua Edmund Gerke, no Jardim Bela Vista, em dois horários também: 10 e 14 horas. Por fim, em 12 de agosto, será a vez da Vila Helio receber a proposta, com apresentação feita às 10h30. Na sequência, no mesmo espaço, o público poderá conferir o show de chorinho e sambas tradicionais com o Trio Souza Eurico, ao meio-dia.

O projeto tem como principal patrocinador o Grupo Bimbo – maior empresa de panificação do mundo e líder no segmento no continente americano; além do Grupo Marbor e apoio cultural do Instituto Embu de Sustentabilidade, com produção executiva do Studio Casa 7, com objetivo principal de fruir, difundir e democratizar o acesso às atividades culturais.

De acordo com o presidente do Instituto Criarte, Mateus Sartori, o espetáculo vem sendo um sucesso por onde passa e as crianças participam da ação efetivamente. “Estamos extremamente felizes e emocionados com a recepção dessa criançada aos personagens e à história da peça. Menos de 1% dos alunos já havia assistido a uma peça de teatro e isso reflete na alegria e interação com o espetáculo. É lindo de ver”, comenta Sartori.

O espetáculo é realmente interativo e as crianças contribuem para o desfecho das histórias que têm como tema a preservação da natureza, a sustentabilidade do Planeta e alimentação saudável. A trama começa com um pedido de ajuda da última árvore de espécie rara e que tem sentimentos. Quando Lili, a gatinha apaixonada, faz corações em seu tronco demonstrando seu afeto, a árvore não gosta e reclama muito. Mas o que a deixa triste mesmo é o Sr. Nicolau Cara-de-Pau, um construtor malvado e atrapalhado que não tem respeito por nada, quer acabar com os rios e lagos e tenta derrubá-la para construir um grande empreendimento e fazer fortuna. Porém, a confiança da gatinha e da plateia nas ações do Cão Dog resultam em conscientizar o vilão da importância da espécie florestal, pois eles descobrem que ela não é uma simples árvore, mas é a casa onde mora o “espírito verde”.

“Queremos despertar o pensamento e a reflexão, dando espaço a crítica de cada um, para que descubram, nas diversas cenas da peça, que todos podem e devem participar de forma simples e objetiva de projetos de mobilização em defesa do meio ambiente e da Terra, com pequenas mudanças de seus hábitos diários. Espera-se que crianças e jovens, sensibilizados pelo tema, incluam seus amigos e familiares nessa discussão”, destaca Sartori, lembrando que a inclusão também foi levada em conta na execução do projeto. Estão sendo distribuídos protetores auriculares para as crianças com autismo ou qualquer outra sensibilidade auditiva.

Ainda segundo ele, essa ação vai ao encontro da missão principal do Instituto Criarte que é “promover a transformação e o desenvolvimento social, difundindo conceitos e práticas inovadoras nas áreas culturais, esportivas, de saúde e cidadania com ética, transparência e respeito à diversidade”, bem como estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), tais como, nesse caso, o zelar pela saúde e bem-estar, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades e ação contra a mudança global do clima.