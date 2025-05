Parque Centenário recebe a campanha “Mogi vai sair pra brincar”, no dia 25

A ação gratuita acontece das 9h às 13h

No próximo domingo (25), a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza a campanha “Mogi vai sair pra brincar”, evento que marca a abertura da Semana Mundial do Brincar. A ação intersetorial, organizada pela Coordenadoria Especial da Primeira Infância, acontece no Parque Centenário, das 9h às 13h, e será um momento de celebração, aprendizado e mobilização em prol da infância. O evento é gratuito.

A campanha integra o calendário mundial de ações voltadas à valorização do brincar. “O objetivo é destacar a importância de se abrir a cidade para as crianças, estimulando a convivência, a ludicidade e o uso dos espaços públicos como ambientes de desenvolvimento integral. Mogi é a cidade que abraça a Primeira Infância”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli. A proposta é que todas as Pastas municipais participem de maneira lúdica, com ações que dialoguem com o universo infantil e com as famílias, reforçando que todas as áreas da prefeitura têm papel fundamental no desenvolvimento da Primeira Infância.

Entre as atividades programadas estão oficinas de escovação e ações educativas da área da saúde, distribuição e plantio de mudas com a Secretaria do Meio Ambiente, jogos interativos promovidos pelo Semae, oficina de cultivo com a Secretaria de Agricultura, Brincar Seguro com a Secretaria de Habitação, apresentações culturais e de música pelas secretarias de Cultura e Educação, atividades lúdicas com foco em programas como Família Acolhedora e fortalecimento de vínculos pela Assistência Social, a Escola Mirim de Trânsito pela Secretaria de Mobilidade, corte de cabelo infantil e maquiagem lúdica infantil pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, práticas esportivas voltadas à Primeira Infância e às gestantes pela Secretaria de Esportes, além da participação da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Segurança.

De acordo com o coordenador da Primeira Infância de Mogi das Cruzes, Claudio Rodrigues, a campanha é muito mais do que uma recreação. “Esse é um exemplo de como a cidade pode abraçar a Primeira Infância e reconhecer que o brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil”. A campanha está alinhada com a proposta da Semana Mundial do Brincar 2025 da Aliança pela Infância cujo tema é “Proteger o Encantamento das Infâncias” e com a campanha “Eu saio para brincar” da rede mundial Cidade das Crianças da Associação Francesco Tonucci.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Mogi das Cruzes com a implementação da política pública pela Primeira Infância. Na sexta-feira (16), a Coordenadoria Especial da Primeira Infância esteve na Câmara Municipal para apresentar as diretrizes do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), que está em fase final de elaboração e será encaminhado ao Legislativo ainda neste semestre.

A ação reforça a implementação da política pública pela Primeira Infância