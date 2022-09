Paróquia do Socorro prepara a Festa da Padroeira

A partir do dia 1º, aniversário da cidade de Mogi das Cruzes, até 12 de setembro muitas atividades estão programadas para celebrar Nossa Senhora do Socorro. Com o tema: “Socorrei-nos, Ó Maria, os paroquianos esperam atingir o público com sua fé no socorro de Nossa Senhora.

Segundo o atual pároco, Padre Michel dos Santos, empossado em janeiro desse ano, as atividades previstas se dividem numa programação religiosa e social muito intensa que envolve todos os membros da comunidade. Da parte religiosa, ele destaca a cerimônia de consagração e envio dos colaboradores, no dia 1º, às 19h30. No dia 2, sexta, 19h30, após missa solene acontece o levantamento do mastro. Dia 3, sábado, será marcado por uma carreata festiva, que finaliza com o 1º dia da novena a Nossa Senhora do Socorro, que vai até dia 11. Na parte social, o padre destaca o Show de Prêmios, dias 3 (após as 18h) e 4 (após a 14h), no salão paroquial, com uma variedade de produtos, todos doados para a ocasião, como tv, microondas, bicicleta, fogão e prêmio em dinheiro. As cartelas podem ser adquiridas no local.

Ainda fazem parte desta festividade a quermesse, até dia 12; o Bolo da Padroeira, no dia 12 (após as missas), atrações musicais nos dias 07, 10 e 11, além do Almoço da Padroeira, nos domingos 4 e 11 (a partir das 12h).

No dia 12, auge da Festa, as celebrações de missa acontecem às 7h, 15h e 19h30, reservando-se a última à coroação de Nossa Senhora. Em todas elas acontece a consagração a Maria.