Papai Noel chega com truque de mágica no Suzano Shopping

Bom velhinho saiu de uma caixa de mágica para surpresa do público que aguardava a chegada do personagem na tarde de domingo

Papai Noel já está no Suzano Shopping. O bom velhinho chegou às 16h30 do dia 17 de novembro (domingo), dentro de uma caixa de mágica. O personagem mais esperado do ano surpreendeu a multidão que o aguardava ao surgir como num passe de mágica.

Crianças e adultos, famílias inteiras, participaram da recepção ao Noel, que teve ainda a presença de artistas circenses. O coral embalou o público com canções consagradas de Natal. Pelo menos 8,3 mil pessoas passaram pelo shopping das 15h às 18h, durante a programação de inauguração da temporada natalina.

Depois de receber as boas-vindas, Papai Noel percorreu os corredores do shopping com sua comitiva e encerrou o desfile no cenário especial, na praça de eventos, onde, já instalado no tradicional trono, passou a atender as crianças.

O bom velhinho está à disposição para receber as crianças, ouvir seus pedidos e tirar fotos todos os dias, das 14h às 21h, até dia 23 de dezembro, e no dia 24, véspera do Natal, das 10h às 16h.

Pets são bem-vindos com seus tutores à visita. Um trono para os bichinhos de estimação tem lugar especial ao lado do Papai Noel.

“Seja o Natal no Suzano Shopping” é o tema do cenário natalino e da campanha do empreendimento para este ano. A decoração traz muitas luzes e cores, uma bola gigante iluminada no centro, uma majestosa árvore repleta de enfeites coloridos e, para as crianças, um escorregador, entre outros adereços.

Até o final de dezembro, o shopping terá várias atrações, como paradas natalinas e apresentações de corais, além de oficinas para as crianças, tudo gratuitamente. Mais informações das atividades estarão disponíveis no aplicativo do shopping.

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.