Papai Noel do Suzano Shopping recebe autistas em sessão especial neste sábado

O Suzano Shopping promove neste sábado (16/12) um encontro do Papai Noel com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atividade, totalmente gratuita, será das 8h30 às 10h, no cenário natalino, na praça de eventos do empreendimento.

O shopping abrirá mais cedo, exclusivamente para o encontro, para melhor acolher a todos. O empreendimento reservou o horário especial na manhã deste sábado, antes do início da abertura das lojas para o público em geral, com menos estímulos visuais e auditivos, para que as crianças com TEA, acompanhadas de suas famílias, possam aproveitar o encontro com Noel com conforto e tranquilidade.

Abafadores de ruídos e cordões de identificação dos autistas também estarão disponíveis, sob empréstimo, caso pais e mães desejarem, para uso durante a permanência no shopping. Além disso, neste sábado, acompanhado de suas ajudantes, Noel estará trajado de azul, a cor que simboliza o autismo, para tornar o dia das crianças inesquecível. A atividade é gratuita, porém, as vagas, que eram limitadas para o melhor acolhimento de todos, estão esgotadas.



A atividade faz parte das iniciativas inclusivas do Suzano Shopping. No último dia 2, Papai Noel, que também se comunica por meio da linguagem de Libras, recebeu crianças com deficiência auditiva.

O cenário natalino deste ano, inclusive, traz brinquedos com 100% de acessibilidade, para que todos possam aproveitar as atrações. Pets também são bem-vindos, e têm espaço reservado para eles ao lado do trono do Papai Noel para fotos com seus tutores.



Horário ampliado

O Suzano Shopping terá horário ampliado para o maior conforto dos clientes em suas compras. Neste sábado (16) e do dia 18 ao 23, as lojas abrem das 10h às 23h; no domingo (17) e de 26 a 30, funcionarão das 10h às 22h; no dia 24 e no dia 31, das 10h às 18h; e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa.