Papai Noel do Mogi Shopping chegará de helicóptero no dia 13

A magia do Natal está de volta e para anunciar oficialmente o início da época mais esperada do ano, o Papai Noel do Mogi Shopping chegará de helicóptero, neste domingo (13), a partir das 14h, depois de sobrevoar alguns pontos da cidade. Ao pousar no estacionamento do centro de compras, o bom velhinho será recepcionado por uma incrível Parada de Natal com personagens temáticos e diversas atrações.

O evento é gratuito e o público de toda a região está convidado para esse momento emocionante que terá ainda atividades de recreação para as crianças, distribuição de gorros, balões e guloseimas. A música de qualidade do ilustre maestro Niquinho dará o tom da celebração com os clássicos natalinos.

“Estamos retomando esse momento marcante que é a inauguração da decoração natalina com a chegada do Papai Noel à cidade. Para isso, preparamos uma programação especial e surpreendente para os nossos clientes de todas as idades”, antecipa Maurício Taufik, superintendente do Mogi Shopping.

Horários do Papai Noel

O Papai Noel vai receber as crianças, ouvir os pedidos e tirar muitas fotos até a véspera do Natal. Os atendimentos serão de segunda-feira a sábado, das 15h às 21h; e no dia 24 de dezembro, das 13h às 18h.

A visita de escolas e grupos pode ser agendada com antecedência pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), que é o (11) 4798-8800. O Mogi Shopping fica na Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1.001.