Papai Noel da Associação Comercial visita comércio mogiano

O encanto do Natal ganhou mais um reforço com a chegada do Papai Noel da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). Nesta quarta-feira (21), o personagem percorreu as ruas da região central, conversou com comerciantes e tirou fotos com as crianças. A visita do bom velhinho já é uma tradição na cidade e uma maneira da entidade apoiar o comércio mogiano.

A agenda do Papai Noel segue até sexta-feira com visitas a alguns dos principais centros comerciais do município. Nesta quinta-feira, o personagem estará às 10 horas na sede da ACMC para conversar e fazer fotos com as crianças. Durante a tarde, às 14 horas, o bom velhinho percorrerá as principais ruas do comércio de César de Souza. No dia 23, o dia do Papai Noel começa com uma visita às 10 horas ao Asilo Casa São Vicente de Paulo. Já às 11 horas ele estará na Associação Comercial e às 13 horas visitará as lojas de Braz Cubas.

A presidente da ACMC, Fádua Sleiman, ressaltou que a visita do Papai Noel faz parte da magia que essa época do ano proporciona. “O Natal é a principal data para o comércio e queremos trazer cada vez mais pessoas para os centros comerciais de Mogi. As expectativas para este ano são muito positivas e esperamos uma alta de 20% nas vendas em relação ao ano passado”, afirmou.

A visita do Papai Noel integra as ações da campanha Natal Premiado da Associação Comercial, que neste ano vai sortear uma motocicleta Honda, um notebook e um smartphone. É possível participar da iniciativa até o dia 26 de dezembro comprando R$ 50 em produtos nas lojas participantes e preenchendo o cupom. O sorteio será no dia 29 de dezembro, às 11 horas, na praça Coronel Almeida, a praça da Matriz.

Para oferecer mais opções para os consumidores que vão às compras, as lojas de rua poderão funcionar em horário especial até o fim do mês. Os comércios estão autorizados a abrir das 8h às 22h. Já os shoppings podem atender das 10h às 23h. Além disso, a Prefeitura de Mogi liberou 150 vagas temporárias de estacionamento no Centro que podem ser utilizadas até o dia 15 de janeiro. A sede da ACMC fica na rua Barão de Jaceguai, 674, Centro.