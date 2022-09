Palestra na Piaget traz Marina Silva e Marina Helou nesta quarta a Suzano

A Faculdade Piaget (Av. Mogi das Cruzes, 1.001, Parque Suzano) será palco nesta quarta-feira (21 de setembro) da palestra “Mudanças climáticas e a importância da preservação dos mananciais”, que será ministrada pela ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e a vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Marina Helou. A atividade será realizada às 19 horas e os interessados podem se inscrever pelo link bit.ly/marinasnapiaget. As vagas são limitadas.

Na cidade, Marina Silva e Marina Helou concederão entrevistas à Imprensa e se reunirão com lideranças locais ao longo do dia. A palestra conta com o apoio da Faculdade Piaget e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Esta é a segunda vez que Marina Silva vem a Suzano este ano.

O foco da palestra será mostrar como a crise social, econômica, política e ambiental é propícia para refletir como a ação humana vem desestruturando a natureza e provocando seu desequilíbrio. A relação entre a conservação dos mananciais e a temperatura, bem como com o derretimento das geleiras, chuvas e secas intensas fora de época serão outros pontos abordados a fim de esclarecer como esses fenômenos impactam em nosso cotidiano e afetam o desenvolvimento econômico e sustentável, propício para amplificar a desigualdade social.

“As pessoas precisam entender que quando a temperatura aumenta o ritmo de chuvas diminui e isso traz prejuízos para a agricultura. Não adianta desmatar e depois reclamar do clima, da economia. Tudo está interligado e defender a sustentabilidade é buscar o equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais e o crescimento econômico”, disse Marina Silva, que recentemente esteve em Suzano.

Palestrantes

Marina Silva é professora e ambientalista. Em quase 30 anos de vida pública, ganhou reconhecimento dentro e fora do país pela defesa do meio ambiente, das comunidades tradicionais e pelo desenvolvimento sustentável com justiça socioambiental. Foi vereadora, deputada estadual, senadora e a melhor ministra do meio ambiente da história do país.

Marina Helou é deputada estadual em São Paulo. Tem como pautas prioritárias a infância, o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, além da vida das mulheres. Por meio de uma atuação inovadora, tem como foco aproximar a população da política, melhorar a Assembleia Legislativa e gerar resultados concretos na vida das pessoas.