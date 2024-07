Palestra, em Mogi, é direcionada a homens que sofrem com incontinência urinária ou disfunção após câncer

Exercitar o assoalho pélvico ajuda homens que estão tratamento contra o câncer de próstata, testículos e pênis a prevenirem a incontinência urinária e possíveis disfunções sexuais.

Para ajudar as pessoas que estão em tratamento e se encontram com esses problemas de saúde, na quarta-feira (31), às 14 horas, acontecerá palestra Fortalecimento do Assoalho Pélvico – Saúde Masculina e Qualidade de Vida, no Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

O tema será debatido pelas fisioterapeutas Elaine A. Nunes Pinto e Roseli Vida Campos, especialistas em Oncologia, inclusive com a realização de alguns exercícios para contração correta dos músculos do assoalho pélvico que podem ser feitos em casa.

Para participar, basta enviar uma mensagem para o número (11) 4795-4793. A palestra é gratuita.

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes está localizado na rua Dr. Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes.