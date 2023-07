Pais protestam contra plano que descredenciou clínicas que atendem crianças com autismo

Um grupo de pais realizou na tarde desta segunda-feira, dia 10, um protesto na região central de Mogi contra a decisão da Notredame Intermédica de descredenciar clínicas que realizam o atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A manifestação foi organizada pelo Instituto Resiliência Azul e reuniu dezenas de pais e responsáveis, que temem que a decisão do plano de saúde prejudique o tratamento das crianças e as terapias já em andamento.

De acordo com C.M., que tem uma filha diagnosticada com autismo leve, as terapias são fundamentais para o desenvolvimento das crianças com TEA. “Essas crianças não podem interromper o tratamento, e nem trocar assim de local e terapeutas. Eles demoram a estabelecer o vínculo, q é essencial nas terapias”. Ainda segundo ela, foi a clínica que notificou os pais de que os atendimentos seriam realizados apenas até o dia 31 deste mês. “O convênio não avisou nada”.

O caso dos pais e mães de Mogi não é único – a Notredame vem descredenciando clínicas que fazem este tipo de atendimento em outras regiões. No site Reclame Aqui, há denúncias de situações semelhantes em Curitiba-PR, Santo André-SP e demais cidades do ABC Paulista.

Resposta

O jornal A Semana entrou em contato com a assessoria de imprensa da GNDI Notredame Intermédica para saber os motivos do descredenciamento e de que forma o plano de saúde pretende seguir prestando assistência a esses pacientes. Em nota, o convênio esclareceu que, em breve, será inaugurada uma clínica exclusiva para atendimento dos pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Além da estrutura da rede própria, ainda manteremos algumas clínicas específicas para suprir quaisquer demandas julgadas necessárias pela equipe”, diz a nota.

A unidade vai contar com mais 20 salas, incluindo integração sensorial e equipes multidisciplinares completas e especializadas para atender as necessidades dos pacientes.

Leia a nota na íntegra:

“O compromisso da empresa é sempre prestar a melhor assistência aos clientes. Um dos diferenciais da companhia é o atendimento integrado em sua rede própria, onde é possível garantir segurança da qualidade assistencial, acompanhamento mais assertivo dos resultados e contato mais próximo com os pacientes. Em breve, será inaugurada uma clínica exclusiva para atendimento dos pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além da estrutura da rede própria, ainda manteremos algumas clínicas específicas para suprir quaisquer demandas julgadas necessárias pela equipe.

A unidade vai contar com mais 20 salas, incluindo integração sensorial e equipes multidisciplinares completas e altamente especializadas para atender as necessidades dos pacientes. A empresa cumpre os protocolos e prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que toda comunicação sobre o processo foi feita e que segue à disposição das famílias para quaisquer dúvidas”.