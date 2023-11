“Pagode da Bruneca” promete agitar São Paulo com Marquinhos Sensação

Preparem-se para um sunset de pura magia do pagode no “Pagode da Bruneca”, um evento imperdível que acontecerá no Mirante Esperia, em São Paulo, no dia 10 de dezembro de 2023, das 14h às 00h.

Este será um encontro épico com a presença confirmada do renomado Marquinhos Sensação, além de outros nomes do pagode.

O Mirante Esperia, com sua vista deslumbrante, proporcionará o cenário perfeito para uma noite de ritmo contagiante, alegria e pura celebração. Com uma atmosfera descontraída e envolvente, o “Pagode da Bruneca” promete ser o ponto alto da cena musical em São Paulo.



Principais Destaques

Estrela do Pagode: Conhecido por suas performances emocionantes e carisma inigualável, Marquinhos Sensação será a estrela principal, levando o público a uma jornada inesquecível pelos sucessos do pagode.

Surpresas Musicais: Além de Marquinhos Sensação, o evento contará com a participação de outros nomes de destaque no cenário do pagode, que serão anunciados nos próximos dias. Preparem-se para surpresas musicais emocionantes!

Presenças Ilustres: O “Pagode da Bruneca” não será apenas um espetáculo musical, mas também um ponto de encontro para celebridades e convidados especiais. A presença de personalidades do mundo artístico e cultural garantirá uma noite repleta de brilho e glamour.

Ingressos Limitados: Com a expectativa de uma procura intensa, os organizadores enfatizam a importância de adquirir os ingressos o quanto antes. O evento tem um número limitado de pessoas para garantir uma experiência íntima e envolvente para todos os presentes.

Detalhes do Evento:

• Data: 10 de dezembro de 2023

• Local: Mirante Esperia – R. Mal. Leitão de Carvalho, 65 – Parque Anhembi, São Paulo – SP, 02009-010

• Hora: 14h

Ingressos: Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial https://byma.com.br/event/6540862c8a768c00087f2255