Overturismo: como a superlotação em aeroportos influencia no extravio de bagagem

O overturismo é o termo empregado quando há superlotação de turistas em um único lugar, em um curto espaço de tempo. A expressão pode ter ganhado fama recentemente, mas tem potencial de causar imprevistos e contratempos, como filas intermináveis em pontos turísticos, e, também, situações que podem prejudicar o andamento da viagem, como extravio de bagagem.

“O extravio de bagagem pode causar um transtorno que muitos viajantes ainda subestimam. Em uma viagem ao exterior, ainda mais durante as altas temporadas com movimentações acima da média nos aeroportos, o seguro viagem é item essencial e indispensável”, conta Tiago Godinho, Gerente de Seguro de Vida e Viagem da Omint.

Na Omint, por exemplo, o seguro viagem oferece a cobertura de Compensação por Demora na Localização da Bagagem, que concede recursos iniciais após as primeiras 24 horas, com objetivo de suprir as necessidades imediatas. Para isso, é necessário enviar a declaração original da companhia aérea comprovando o extravio.

Em situações de extravio permanente, roubo ou furto qualificado de bagagem, o capital segurado pode chegar a R$ 4.750,00. “Neste caso, o segurado recebe integralmente o valor da cobertura contratada. O diferencial é que ela não está associada com o valor a ser ressarcido pela companhia aérea”, afirma Godinho.

Além disso, o segurado terá todo o suporte da equipe de atendimento para não ficar desamparado. Este produto deixou de ser um item luxo e passou a ser uma necessidade imediata de quem viaja internacionalmente. Como seguradora sólida, a Omint promove atendimento premium aos seus clientes nos cinco continentes por meio da parceria com a International Assistance Group (IAG), rede mundial provedora de serviços especializados em assistência ao viajante, com mais de seis mil profissionais, 46 centros de atendimento ao usuário e atendimento telefônico em até cinco idiomas.

Dados do setor de viagem

De acordo com a Sita, o extravio de bagagem costuma acontecer em algumas situações: conexões entre aeroportos é uma das ocorrências mais frequentes, onde o passageiro troca de aeronave e a mala fica para trás; perda de etiqueta, quando a identificação da mala se solta e ela fica sem nenhum dado; falha da companhia aérea ou da empresa terceirizada em algum trecho do caminho das bagagens, entre outros.

Ainda de acordo com a Sita, empresa especializada em tecnologia para a indústria da aviação, revelam que os números de bagagens extraviadas quase dobraram em 2022: o índice foi 74,7% superior ao registrado em 2021. A cada mil passageiros, nove bagagens são extraviadas em viagens internacionais. Troca de aeronave durante as conexões está entre as maiores causas de perdas.

