Ouvir Mais prepara Semana do Cuidado Auditivo

Você sabia que a perda auditiva é a 3ª condição crônica mais predominante em idosos? Estudos comprovam que a perda auditiva na população idosa ocorre de 5 a 20% nos indivíduos com 60 anos de idade; essa incidência aumenta para 60% nos indivíduos a partir dos 65 anos. No entanto, os aparelhos auditivos são o caminho para reduzir os efeitos da perda auditiva em até 50%, proporcionando qualidade de vida aos pacientes.

Pensando nisso, a Starkey, líder mundial na fabricação e fornecimento de soluções auditivas avançadas, promove entre os dias 3 e 7 de outubro, nos distribuidores oficiais da marca, a 1ª Semana do Cuidado Auditivo. Serão mais de 30 distribuidores por todo o Brasil, promovendo atividades que contribuirão na jornada de pacientes com perda auditiva para ouvir e viver melhor.

Em Mogi, a rede Ouvir Mais, na loja da praça Norival Tavares, estará participando da iniciativa. A diretora técnica e fonoaudióloga da Ouvir Mais, Aline Santiago, explica um pouco mais sobre o evento: “Será uma semana com orientações multidisciplinares e prestação de serviços. O objetivo é tirar todas as dúvidas sobre perda auditiva e os cuidados que a pessoa deve tomar com a sua audição”, explica a especialista.

Ao longo da ação, os clientes, mediante agendamento, poderão realizar avaliações auditivas e ter o direcionamento necessário. Além disso, haverá condições especiais nos aparelhos auditivos Starkey.

Os aparelhos auditivos são altamente tecnológicos. São equipamentos discretos, práticos, recarregáveis e que oferecem tecnologia de última geração, com Inteligência Artificial, com conexão ao celular, tradutor de idiomas simultâneo, monitoramento e detector de quedas.

1ª Semana do Cuidado Auditivo

De 3 a 7 de Outubro

Ouvir Mais

Pç. Norival Tavares, 281 – Centro

Tel: 2378-3191 /

(11) 95353-1496