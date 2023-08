Ouvidoria-Geral de Mogi recebe reconhecimento de órgãos nacionais

A convite da Ouvidoria-Geral da União e Controladoria-Geral da União (CGU), a vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami, o ouvidor-geral Cléber Castanho e o diretor do Departamento de Defesa do Usuário de Serviço Público, Thiago Batalha, foram a Brasília, nesta semana, para apresentar o trabalho desenvolvido em Mogi pela Ouvidoria-Geral do Município. A troca de experiências também proporcionou que novos modelos de trabalho sejam incorporados ao treinamento da Ouvidoria para elevar a qualidade do atendimento aos munícipes.

A equipe de trabalho cumpriu agenda também nas ouvidorias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Nos encontros, a equipe de Mogi das Cruzes apresentou o trabalho desenvolvido em Mogi pela Ouvidoria.

Como resultado da viagem a Brasília, Mogi das Cruzes foi convidada para eventos nacionais relacionados às ouvidorias, que serão divulgados em breve.

Números

Hoje, a Ouvidoria da Prefeitura de Mogi alcançou desempenho que chamou a atenção das Ouvidorias nacionais. O número médio de dias para solução dos casos caiu de 128, em 2021, para exatamente a metade em 2022: 64.

De abril a junho de 2023, embora as demandas tenham aumentado em 48,1%, isso não prejudicou o desempenho da Ouvidoria, já que, no mesmo período, o percentual de solicitações concluídas subiu 18,7% e o tempo médio de conclusão caiu 28,6% – para uma média de 17 dias para resposta.

“Apresentamos nossa Ouvidoria, com nossos métodos e resultados, que estão se tornando referência nacional. Pudemos compartilhar experiências e levar Mogi das Cruzes para o Brasil. Tudo isso é resultado de muito trabalho e dedicação, que é o que a nossa cidade merece. Parabéns à equipe da Ouvidoria-Geral do Município”, afirma a vice-prefeita.

“Mogi das Cruzes está entre os cases de sucesso do País, por isso nosso trabalho vem obtendo grande reconhecimento”, diz Cleber Castanho.

“Foi uma grande troca de experiências. A partir disso, vamos montar um programa de treinamento visando à excelência no atendimento ao cidadão”, antecipa Thiago Batalha.