Os benefícios do laser na Odontologia

Você com certeza já ouviu que os tratamentos com laser vêm ganhando cada vez mais espaço na área da Saúde. Há tratamentos a laser para as mais diversas situações, como depilação, fonoaudiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Mas não é só nessas áreas que a laserterapia ganha destaque: o tratamento chegou também aos consultórios de dentistas.

De acordo com a cirurgiã-dentista Ana Vidolin, especializada em Ortodontia, a laserterapia tem apresentado resultados extremamente satisfatórios quando usados como coadjuvantes aos tratamentos odontológicos convencionais. “A laserterapia pode oferecer um tratamento interessante, com menos dor ao paciente e acelerando a recuperação dos tecidos da cavidade oral”, explica a especialista.

Segundo a profissional, o laser utilizado na Odontologia pode ser de baixa e alta potência e vem sendo utilizado em diversos tratamentos, como herpes; alívio da dor da disfunção da articulação temporomandibular (ATM); parestesia, que é a ausência de sensibilidade na fase; e também para o tratamento de aftas recorrentes. “O laser também acelera o processo de recuperação pós-cirúrgico, como extração de dentes, por exemplo, e vem mostrando bons resultados nas mucosites, em pacientes oncológicos que passaram por quimio ou radioterapia”, diz Ana.



O tratamento

Apesar do procedimento simples e indolor, o tratamento deve ser indicado e realizado exclusivamente por um profissional habilitado. Ana Vidolin destaca algumas contraindicações. “O tratamento não é recomendado para pacientes que fazem uso de drogas fotossensíveis”, reforça, para logo em seguida acrescentar: “Cada caso deve ser avaliado com atenção pelo profissional responsável pelo procedimento”, afirma.

