Orquestra Sinfônica de Mogi transforma música em cultura e educação

Com cerca de 60 músicos, a orquestra une apresentações, formação de jovens talentos e educação musical, alcançando milhares de estudantes por meio do projeto Pequenos Músicos e do Canarinhos do Itapety

Mais do que levar música de qualidade aos palcos, a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes tem desempenhado um importante papel na formação cultural e educacional de crianças e jovens do município e da região. Com aproximadamente 60 músicos, o grupo reúne os tradicionais naipes de cordas, madeiras, metais e percussão e mantém uma programação diversificada ao longo do ano.

Criada em 2002 por iniciativa de Luiz Carlos e do maestro Lélis Gerson, a Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes nasceu com a proposta de fomentar a cultura musical e abrir espaço para talentos de Mogi e cidades da região. Em 2011, passou por uma importante reestruturação, ampliando e fortalecendo suas ações artísticas, educacionais e culturais.

Atualmente, músicos com idades entre 14 e 28 anos podem integrar o grupo por meio de processo seletivo realizado anualmente. A formação proporciona aos participantes não apenas experiência artística, mas também contato com diferentes repertórios e a oportunidade de desenvolver disciplina, técnica e trabalho coletivo.

À frente desse trabalho está o maestro Lélis Gerson. Sua trajetória musical começou na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Mogi. Posteriormente, estudou na Escola Municipal de Música de São Paulo e na Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP). É graduado em Música pela Faculdade Cantareira, pós-graduado em Regência pela Faculdade Mozarteum de São Paulo (FAMOSP) e atualmente cursa mestrado na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto.

Durante 30 anos e seis meses, Lélis serviu como músico do Exército Brasileiro. Hoje, dedica-se integralmente aos projetos da Sinfônica de Mogi.

Segundo ele, o repertório da temporada é planejado no início de cada ano, levando em consideração o perfil do público e os objetivos pedagógicos voltados ao desenvolvimento dos alunos. A orquestra mogiana também participa das principais datas comemorativas e eventos do calendário cultural de Mogi, aproximando a música de diferentes públicos.

As apresentações acontecem em espaços como o Theatro Vasques, o Auditório do Cemforpe e diversas igrejas do município. Os ingressos são disponibilizados pela plataforma Sympla, com informações divulgadas nas redes sociais e na página oficial da Sinfônica de Mogi.

Música na escola

Um dos grandes diferenciais do projeto está na atuação educacional. Por meio do Pequenos Músicos, desenvolvido em 33 escolas municipais, a iniciativa alcança aproximadamente 14 mil estudantes, ampliando o acesso à educação musical e permitindo que crianças e adolescentes tenham contato com o aprendizado de instrumentos.

Integrado atualmente às ações do Pequenos Músicos, o Canarinhos do Itapety também ocupa lugar de destaque nesse trabalho de formação. O grupo reúne cerca de 250 crianças e contribui para despertar desde cedo o interesse pela música, pelo canto e pela prática coletiva.

Assim, a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes consolida-se como um projeto que ultrapassa a realização de concertos. Ao unir apresentações, formação de jovens músicos e educação musical nas escolas, a iniciativa ajuda a preservar e ampliar o patrimônio cultural da cidade, criando oportunidades para novos talentos e aproximando a população da música sinfônica.

História

Fundada em 11 de setembro de 2002, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes é o principal projeto da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes (ORSIMC), entidade responsável também pela Orquestra Sinfônica Minha Terra Mogi, a Camerata de Cordas, o Quarteto de Cordas, o Quinteto de Metais e a Banda Boigy.

Com dois núcleos em funcionamento, sendo um na Vila Industrial e outro na área central da cidade, a Sinfônica Jovem tem como objetivo difundir a música orquestral e favorecer o diálogo sobre temas que elevem a autoestima e promovam a igualdade.

Ao longo dos anos, o projeto realizou concertos ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Guilherme Arantes, Ivan Lins, Moraes Moreira, Toquinho, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Lô Borges, Elba Ramalho, Fábio Junior, Jorge Vercillo, grupo Palavra Cantada, além da dupla Victor e Leo, no concerto em comemoração ao aniversário de 456 anos de Mogi das Cruzes.

Programação

As próximas apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes estão marcadas para novembro, no Concerto “Quebra Nozes”, e em dezembro, no Concerto de Natal.