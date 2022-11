Opinião! Daniel Alves dentro e Gabigol fora!

Eu sou um dos maiores defensores, se não for o maior defensor do treinador Tite na imprensa esportiva brasileira.

Mas nessa convocação, Tite conseguiu me incomodar!

Daniel Alves não fez absolutamente nada para estar na lista dos 26 que irão disputar a copa no Qatar, um ano pífio e principalmente os últimos meses no Pumas (MEX) que não brigou por nada em sua liga. Tendo a opinião de que seleção é uma mescla de momento com merecimento, o Gutti treinador jamais levaria Dani Alves.

Daniel Alves, 39 anos, atualmente joga no Pumas (México)

Enquanto isso, Gabriel Barbosa, o Gabigol é sem dúvida o melhor jogador do futebol brasileiro nesse ciclo de Copa do mundo, artilheiro do campeonato brasileiro em 18, 19 e 20, diversos títulos importantes e recentemente, Gabigol decidiu uma Libertadores da América para o Flamengo, Flamengo que para muitos é o melhor time do Brasil durante esse ciclo…

Gabriel Barbosa, 26 anos, jogador do Flamengo

Não vou falar em injustiça, mas pra mim os critérios do treinador foram mal aplicados nesses dois casos e para você que leu a matéria até aqui pensando “então quem você levaria no lugar do Dani, quem você tirava pra levar o Gabigol?” … Eu respondo com tranquilidade

Para a lateral direita levaria Fagner (mantém o nível de competição a anos e é velho conhecido do Tite)

E para o ataque, não levaria Antony, cresceu no futebol recentemente, uma característica de jogador que está sobrando na seleção, sem contar que esse ano especificamente ele oscilou muito

Dito isso! É rumo ao HEXA!!!