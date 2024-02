Operação Volta às Aulas atende pais e alunos de escolas públicas e particulares

Cerca de 200 pessoas foram atendidas, nesta segunda-feira (05/02), no primeiro dia da Operação Volta às Aulas, realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A ação ocorreu na entrada dos alunos do período da manhã no Cempre Benedito Ferreira Lopes, na Vila Lavínia.

Durante o trabalho, a equipe do Departamento de Educação para o Trânsito e Segurança Viária faz a entrega de material informativo sobre o comportamento seguro no trânsito e orientação de pais e responsáveis. Além disso, também é feita o auxílio de alunos na travessia das vias. A presença também auxilia a alertar e prevenir comportamentos que trazem potencial risco, como estacionamento em fila dupla ou em locais proibidos.

Também está prevista a presença de painéis de mensagens variáveis (PMVs) na região das escolas, com orientações sobre direção segura nas áreas escolares, uso correto das áreas de embarque e desembarque e prevenção de comportamentos que trazem potencial risco, como estacionamento em fila dupla e desembarque das crianças e adolescentes pelo lado da calçada. Serão trabalhados ainda temas como os riscos do uso do celular ao volante.

A Operação Volta às Aulas tem programação definida de atividades durante o mês de fevereiro, visitando escolas na área central e em bairros da cidade. Nesta terça-feira (06/02), o trabalho será realizado na rua São João, no Centro, nas proximidades dos Colégios Santa Mônica, Evolução Passo a Passo e Guarani. Para esta semana, ainda estão previstas ações na Vila Oliveira, Alto do Ipiranga e na rua Barão de Jaceguai (veja programação completa abaixo).

Mais informações sobre o trabalho realizado para educação para o trânsito e para a segurança viária em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo e-mail mobilidade.mogi@mogidascruzes.sp.gov.br.

Cronograma

Horário: Das 7h às 8h30, horário de entrada de alunos

Terça-feira – 06/02

Colégio Santa Mônica, Colégio Evolução Passo a Passo e Colégio Guarani

R. São João, 141 – Centro

Quarta-feira – 07/02

Colégio Tomás Agostinho e Colégio IENEC

R. Emílio Zapile, 300 – Vila Oliveira

Quinta-feira – 08/02

Colégio Gutemberg e Colégio Adventista

Rua Engenheiro Eugênio Motta, 233 – Alto do Ipiranga

Sexta-feira – 09/02

Colégio MCE

R. Barão de Jaceguai, 1059 – Centro

Segunda-feira – 19/02

Emef Carlos Alberto Lopes

R. Dr. Corrêa Neto, 366 – Vila Mogilar

Terça-feira – 20/02

Colégio Brasilis

Av. Braz de Pina, 1125 – Vila Victória

Quarta-feira – 21/02

Emef Coronel Almeida

R. Dr. Paulo Frontin, 240 – Centro

Quinta-feira – 22/02

Colégio Saber

Av. Francisco Assis Monteiro de Castro, 707 – Vila Oliveira

Sexta-feira – 23/02

Colégio Millenium Construtivo

Av. Antônio de Almeida, 170 – Jardim Maricá