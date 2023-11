Operação Verão 2023/2024 começa nesta sexta-feira em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia nesta sexta-feira (01/12) as atividades da Operação Verão 2023/2024. A ação é voltada ao atendimento a urgências e emergências causadas pelas chuvas e ocorre até o dia 31 de março, com a participação de toda a estrutura da administração municipal, além de órgãos estaduais e empresas concessionárias. Os detalhes do trabalho foram anunciados nesta terça-feira (28/11), durante entrevista coletiva com a participação do prefeito Caio Cunha, vereadores, secretários municipais, representantes da Defesa Civil, que coordena as ações, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Durante o período da Operação Verão, o atendimento a urgências e emergências causadas pelas precipitações são prioridades para toda a estrutura da Prefeitura e órgãos de atendimento. Nos meses de realização da operação, a Defesa Civil de Mogi das Cruzes mantém ainda contato contínuo com a Defesa Civil do Estado, para o acompanhamento das condições climáticas e para o planejamento de ações a serem desenvolvidas. Além disso, o monitoramento das áreas de risco também é intensificado.



“Este ano, as chuvas estão mais fortes e vieram com mais antecedência. Toda a equipe da Prefeitura está preparada para isso e como a cidade está cada vez mais monitorada, com o COI, conseguimos ter algumas ações antes mesmo de sermos acionados pela população. Assim, estamos conseguindo dar uma resposta rápida para a cidade”, destacou o prefeito Caio Cunha.



O trabalho da Operação Verão é coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil, e conta com a participação de diversas secretarias municipais, do Samu, Semae, Guarda Municipal, Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Cetesb, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Tiro de Guerra, Sabesp, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da concessionária de energia elétrica EDP.



Prevenção



No período anterior à temporada de chuvas e à Operação Verão, a Prefeitura de Mogi das Cruzes desenvolve uma série de ações de prevenção para minimizar os problemas causados pelas chuvas. Um dos destaques são os serviços de limpeza e o desassoreamento no trecho de 4,5 quilômetros do rio Jundiaí. Até o momento, 72% dos trabalhos foram realizados.

“Estamos trabalhando na limpeza e desobstrução de galerias e valas, no desassoreamento do rio Jundiaí, que era uma demanda de 10 anos. Para não ser pegos de surpresa, estamos nos antecipando nos serviços de prevenção”, afirmou o prefeito.

Neste ano, as equipes que cuidam da administração municipal fizeram a desobstrução convencional e com uso de hidrojato em mais 3,7 mil metros de galerias, mais a manutenção e implantação de 2,7 mil metros do sistema de drenagem superficial e subterrânea. No mesmo período também foi realizada a manutenção e implantação de 1.869 equipamentos de drenagem, como bocas de lobo e poços de visita (PV).

Os córregos urbanos e valas pluviais também recebem manutenção periódica, com limpeza mecanizada e roçada manual. No total, mais de 604 mil metros quadrados foram atendidos em 2023. Também foram feitas a manutenção e reconstrução de 290 metros quadrados de muros de arrimo nas margens de córregos.

Já a Secretaria Municipal de Segurança conta com uma estrutura de fiscalização específica para evitar a ocupação irregular de Áreas de Risco ou de Proteção Ambiental, como beiras de rios e áreas próximas a encostas. A ação também conta com a participação da Patrulha Ambiental, da Guarda Municipal, que atua nas questões de preservação ambiental e também para evitar ocupações irregulares. O trabalho é feito em conjunto com a Patrulha Rural, que tem como foco as regiões mais distantes do município.

Além disso, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) está realizando a revisão das áreas de risco de Mogi das Cruzes. O trabalho, que é acompanhado pela Defesa Civil do município, está mapeando e atualizando as áreas de risco, além de indicar medidas específicas para os locais.

Os telefones para urgências e emergências ligadas às chuvas são o 199, da Defesa Civil, e 153, do Centro de Operações Integradas (COI). Os dois atendem a população 24 horas por dia.