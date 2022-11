Operação tapa 175 buracos por dia

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana está otimizando as equipes que realizam diariamente a Operação Tapa-Buraco. A partir de um remanejamento interno, a Pasta conseguiu ampliar o número de equipes atuando de duas para três, sem custos adicionais com mão de obra. Os 23 funcionários que desenvolvem o serviço e anteriormente estavam organizados em duas equipes agora se dividem em três, cada uma com 10 toneladas de massa asfáltica diária, para a realização dos serviços.

A mudança implicou, portanto, no aumento de 20 para 30 toneladas diárias utilizadas pelas equipes, o que reflete diretamente no aumento do número de buracos tapados ao dia. Antes, com duas equipes simultâneas e 20 toneladas no total de massa, eram tapados cerca de 105 buracos/dia, numa média de 55 por equipe. Agora, com a otimização, já são 175 buracos tapados/dia, mantendo a média por equipe semelhante à anterior, em cerca de 58 buracos por time.

“Tivemos um ganho de consumo de massa, o que culmina naturalmente com o aumento no número de buracos tapados por dia. Tudo isso sem precisar contratar mão-de-obra extra e apenas fazendo um remanejamento interno, que aumenta de duas para três o número de equipes, deixando cada uma mais enxuta, porém com a mesma produtividade individual de antes e produtividade total superior à anterior”, explica o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

A Operação Tapa-Buraco é realizada ao longo de todo o ano, em toda a malha viária pavimentada do município. Antes de entrar em qualquer via, as equipes fazem o mapeamento das condições em cada local e, com isso, conseguem identificar o número de buracos a serem tapados em cada rua atendida.

Cidade Bonita

Aos sábados, a operação segue o mutirão Cidade Bonita. Nesta primeira semana de novembro, as equipes entrarão em importantes corredores, como a avenida Francisco Ferreira Lopes e avenida Japão. Também devem atuar em Brás Cubas, em bairros como Jardim Universo, Vila Pomar, avenida Júlio Simões, rua Newton Alves dos Anjos, Ramez Rachid Sleiman, João Borges, Ana Passos Silva e Raimundo Balbino de Freitas.

A definição da ordem de atendimento obedece a levantamentos próprios da Secretaria de Infraestrutura Urbana e também a pedidos de manutenção feitos pela comunidade. O canal oficial para que o cidadão registre solicitações junto à Prefeitura é a Ouvidoria, pelo telefone 156.