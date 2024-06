Operação Inverno: acolhimento para pessoas em situação de rua

O acolhimento emergencial começou no Ginásio Municipal

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Mogi das Cruzes iniciou, nesse sábado (01), a Operação Inverno, uma ação de reforço ao atendimento a pessoas em situação de rua no período de frio mais intenso, com a abertura do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos para o acolhimento emergencial dessa população.

Além do pernoite, com camas, travesseiros e cobertores, as pessoas tem acesso à higienização, alimentação e a roupas, conforme doações, que são destinadas pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Assistência Social. Os acolhidos não precisam passar por triagem ou encaminhamento.

Ao acessar o local, as equipes da Secretaria de Assistência fazem uma abordagem inicial, para verificar se a pessoa não está abrigada em algum outro acolhimento institucional direcionado a pessoas em situação de rua. É levantada a questão de vinculação da pessoa com o município e, caso não seja comprovada, é ofertado o direcionamento para a cidade de origem.

A acolhida no Ginásio acontece a partir das 19h30, e o atendimento se encerra às 7 horas do dia seguinte. São 30 vagas a cada noite e, antes de saírem, pela manhã, todos têm acesso a um café da manhã. Durante as abordagens, os agentes sociais tentam conscientizar as pessoas a deixarem a situação de rua e ofertam o acolhimento nas unidades que prestam esse mesmo serviço.

A abordagem social também passa por ampliação nos horários de atendimento. A partir do dia 3 de junho, as equipes atuam das 7 às 22 horas, incluindo finais de semana e feriados. O horário convencional em dias úteis é das 7 às 20 horas e, das 8 às 17 horas, aos sábados, domingos e feriados. Importante destacar que os horários podem passar por adequações.

Aos interessados na doação de roupas e agasalhos, os itens podem ser levados diretamente no Ginásio, a partir das 19h30.

Mais informações sobre o serviço, podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4796-3862 ou 4790-1244. Em casos de solicitações para que a Assistência Social vá a algum local da cidade, a fim de ajudar pessoas em situação de rua, o telefone é (11) 97096-0923.

Ginásio abre as portas para acolhimento de quem mais precisa