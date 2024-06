Operação Cata-Tranqueira atenderá bairros nos dias 12 e 15 de junho

A Operação Cata-Tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, vai atender bairros de Mogi das Cruzes nesta semana, em duas edições. Nesta quarta-feira (12/6), a partir das 7 horas, serão atendidos a Vila Nova União, o Conjunto Residencial Cocuera, o Conjunto Toyama e o Condomínio Real Parque (Vila Oliveira). Já no sábado (15/6), também a partir das 7 horas, as equipes percorrerão o Alto da Boa Vista e Mogi Moderno I (da Avenida Presidente Getúlio Vargas até a Avenida Francisco Ribeiro Nogueira).

Quem vive nestas localidades deve deixar nas calçadas em frente de casa os itens que queira descartar. A Operação Cata-Tranqueira foi ampliada recentemente para atuar em todas as regiões da cidade. Para isso, estão ocorrendo algumas edições às quartas-feiras ao longo do ano. O novo cronograma já está disponível no portal da Prefeitura.

A iniciativa faz parte do Plano de Zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, juntamente com o Programa Cidade Bonita, que é o mutirão de manutenção e zeladoria realizado todas as semanas, com duração média de sete dias, com o objetivo de deixar os bairros da cidade em boas condições ao longo de todo o ano.

Orientações

A Operação Cata-Tranqueira consiste na recolha semanal por parte das equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana de materiais inservíveis, que a população deseja descartar, em um conjunto pré-determinado de bairros. Para tanto, basta que as pessoas disponham na calçada em frente às suas casas os itens que desejam descartar. Caso a demanda no bairro seja muito grande, os serviços são finalizados durante a semana.

O serviço também é importante para a saúde pública, já que o descarte correto de inservíveis auxilia no combate aos criadouros do mosquito transmissor da Dengue.

Tudo o que é recolhido pela operação recebe a destinação correta, beneficiando o munícipe que eventualmente tenha dificuldade de levar os materiais inservíveis até o Ecoponto mais próximo, além de contribuir com a preservação do meio ambiente. Pneus também são recolhidos pelas equipes, portanto a Operação Cata-Tranqueira ajuda ainda na contenção da proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Importante: entulho de construção civil, lixo doméstico, podas de árvores e material de corte de jardinagem não são recolhidos pelas equipes.

Nos dois dias de atividade, a ação atenderá seis bairros